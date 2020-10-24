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Экономика

Нацбанк: В ближайшее время дополнительного выпуска денег не планируется

«Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация относительно золотовалютных резервов Национального банка, эмиссии сомов и курса национальной валюты по отношению к доллару США не соответствует действительности, это полная чушь», — заявила 24.kg официальный представитель Нацбанка Аида Карабаева.

По ее словам, по закону финансовому регулятору запрещается предоставлять кредиты и гарантии правительству, в том числе для финансирования дефицита республиканского бюджета. Эта статья введена в закон для предотвращения «раздувания» инфляции и обесценения нацвалюты за счет неконтролируемого печатания денег.

«Изготовление же банкнот и монет (эмиссия денег) осуществляется только для планового пополнения запасов национальной валюты по мере их ветшания и исчерпания. Каких-либо изменений этого плана в ближайшее время не предусматривается и не планируется», — отметила Аида Карабаева.

При этом она подчеркнула, что международные, или золотовалютные резервы — это активы государства. Они могут быть использованы для обеспечения финансовой стабильности страны и своевременного выполнения обязательств республики по внешнему долгу. Поддержание объема золотовалютных резервов НБ КР и их использование отслеживаются международными финансовыми институтами.

«Участие в сомнительных операциях золотовалютных резервов может привести к прекращению донорской и иной помощи, оказываемой стране. Информация об объеме золотовалютных резервов периодически обновляется на сайте Национального банка и является доступной для широкой общественности. Любой желающий может отследить его изменения», — заключила представитель Нацбанка.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170602/
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