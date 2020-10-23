17:36
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Экономика

Артем Новиков: Налоговая должна заниматься обслуживанием предпринимателей

«Налоговые органы должны заниматься обслуживанием предпринимателей», — заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы пролонгировать норму о запрете на выездные налоговые проверки на 2021 год. Этот вопрос будет решаться вместе с бизнесом и исходя из возможностей государства.

«Сейчас также готовятся конкретные предложения по перестройке Налоговой службы на сервисный принцип работы. Кроме того, нам надо решить вопрос о пропуске грузов в пункте пропуска «Торугарт», — отметил Артем Новиков.

В свою очередь глава Ассоциации рынков Дамира Долоталиева отметила, что ситуация на «Торугарте» крайне сложная. Если раньше проходили до 300 машин в сутки, то сейчас не больше пяти. Она отметила, что нужно как можно быстрее решать вопрос.

«Если в ближайшие дни вопрос не решится и в течение 20 дней товар на заедет в Кыргызстан, то будет сорван четвертый сезон. Мы не сможем платить налоги и погашать кредиты», — подчеркнула Дамира Долоталиева.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170555/
просмотров: 628
Версия для печати
Материалы по теме
Сложившаяся ситуация не подорвала доверие к банкам, считает Артем Новиков
Артем Новиков: Правительство должно обеспечить защиту и безопасность для бизнеса
Мужчину сбили насмерть на объездной дороге около рынка «Дордой»
В соцсетях распространяют видео продажи гумпомощи. Ответ ГСБЭП
«Дордой» ассоциациясы 150 орундук медресени обсервацияга берди
Коронавирус в Кыргызстане. Рынок «Дордой» закрывается с 23 марта
В интернете распространяют видео реки Аламедин с зеленой водой
Торговля на «Дордое». Ежемесячно в бюджет поступает 34-37 миллионов сомов
Таможня: Увеличения тарифов на таможенное оформление товаров из КНР не было
Предприниматели рынка «Дордой» просят президента снизить стоимость растаможки
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;19&nbsp;октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 октября
Беспорядки после выборов. Разработка месторождения Джеруй приостановлена Беспорядки после выборов. Разработка месторождения Джеруй приостановлена
Кыргызстан в&nbsp;замкнутом круге: на&nbsp;инвестиционных проектах можно ставить крест Кыргызстан в замкнутом круге: на инвестиционных проектах можно ставить крест
Цифра дня. $774,4 миллиона просят власти&nbsp;КР на&nbsp;борьбу с&nbsp;COVID-19 Цифра дня. $774,4 миллиона просят власти КР на борьбу с COVID-19
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
23 октября, пятница
17:27
На трассе Ош — Араван столкнулись два грузовика На трассе Ош — Араван столкнулись два грузовика
17:18
Сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в рейтинге ФИФА
17:02
Эльвира Боромбаева: Попытки рейдерских захватов бизнеса продолжаются
16:51
Нил Маккейн: Имидж формируется годами, а разрушить его очень легко
16:43
Артем Новиков: Налоговая должна заниматься обслуживанием предпринимателей