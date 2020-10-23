Артем Новиков: Налоговая должна заниматься обслуживанием предпринимателей

«Налоговые органы должны заниматься обслуживанием предпринимателей», — заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы пролонгировать норму о запрете на выездные налоговые проверки на 2021 год. Этот вопрос будет решаться вместе с бизнесом и исходя из возможностей государства.

«Сейчас также готовятся конкретные предложения по перестройке Налоговой службы на сервисный принцип работы. Кроме того, нам надо решить вопрос о пропуске грузов в пункте пропуска «Торугарт», — отметил Артем Новиков.

В свою очередь глава Ассоциации рынков Дамира Долоталиева отметила, что ситуация на «Торугарте» крайне сложная. Если раньше проходили до 300 машин в сутки, то сейчас не больше пяти. Она отметила, что нужно как можно быстрее решать вопрос.

«Если в ближайшие дни вопрос не решится и в течение 20 дней товар на заедет в Кыргызстан, то будет сорван четвертый сезон. Мы не сможем платить налоги и погашать кредиты», — подчеркнула Дамира Долоталиева.