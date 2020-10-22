Кыргызстан в замкнутом круге: на инвестиционных проектах можно ставить крест

«Долгосрочными последствиями третьего переворота в Кыргызстане станет изрядно подпорченный имидж страны. Потенциальные крупные иностранные инвесторы, которые могли бы работать в стране, еще раз убедились: вкладывать деньги в проекты на территории республики нецелесообразно», — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя краткосрочные и долгосрочные последствия последних событий для инвестиционного климата Кыргызстана.

По мнению эксперта, для повышения инвестиционной привлекательности республики и привлечения новых инвесторов необходимо учитывать несколько базовых требований.

Одно из самых главных — политическая стабильность в стране и сохранение преемственности решений, принимаемых властью. Второе важное требование — верховенство закона. Замир Каражанов

Он отметил, что инвестиции, тем более в долгосрочные проекты, «никто никому просто так не дает». «Необходимы гарантии и обязательства, которые будут выполнять. Если эти договоренности не работают или если есть сомнения в том, что их не выполнят, — инвесторы не придут. Либо это будут такие инвесторы, которые лучше бы не приходили», — говорит эксперт.

Политолог привел пример — неприятности с месторождениями, которые разрабатывали российские и китайские компании в Кыргызстане.

«Возможно, сейчас иностранные инвесторы не будут выдвигать требований и добиваться компенсаций материального вреда. Они возьмут паузу и будут ждать. Но как только бизнес поймет, что ситуация успокоилась, — вопрос ущерба поставят ребром», — прогнозирует Замир Каражанов.

Кыргызстану так или иначе придется ответить за то, что инвесторы потеряли оборудование, вынуждены заморозить работы на объектах, а кыргызстанцы потеряли работу и социальные льготы, если они у них имелись. Замир Каражанов

Эксперт подчеркнул: сейчас важно, чтобы новые власти в Бишкеке «взяли ситуацию под контроль и не допустили новых нападений на бизнес в стране».

«После решения тактических задач необходимо перейти к решению системных проблем и последствий смены власти. Долгосрочными последствиями третьего переворота в Кыргызстане стали изрядно подпорченный имидж страны и рост недоверия со стороны внешних партнеров. Потенциальные крупные иностранные инвесторы, которые могли бы работать в стране, еще раз убедились, что вкладывать деньги в проекты на территории республики нецелесообразно», — отметил казахстанский эксперт.

Политолог считает, что теперь «для привлечения новых инвесторов в Кыргызстан нужно создавать им дополнительные преимущества».

Страна может оказаться в ситуации, когда придется заключать очень невыгодные для себя сделки. С учетом состояния экономики и отсутствия альтернативных предложений страна может оказаться в порочном круге, и вырваться из него непросто. Замир Каражанов

Эксперт подчеркнул, что «октябрьские события в Кыргызстане — не просто разграбленные офисы и испорченное оборудование иностранных компаний (со временем можно восстановить), это наглядная демонстрация проблем системного уровня».

Как новые власти Кыргызстана будут убеждать в первую очередь новых инвесторов, которые наблюдали за происходящим в стране, что гарантируют партнерам безопасность, — мне неизвестно. Замир Каражанов

Что касается крупных и уже работающих проектов, эксперт отметил, что, по его мнению, «перед собственниками бизнеса стоят два вопроса».

«Первый — восстанавливать производство и пытаться выстроить отношения с новыми лицами, принимающими решения. Второй — сворачивать работу и уходить из страны. К сожалению, для них речь уже не идет о прибыли, речь идет о минимизации потерь», — резюмировал казахстанский политолог.