Нацбанк полностью восстановил работу системы платежей SWIFT

В связи со стабилизацией общественно-политической ситуации в стране Национальный банк принял решение о признании утратившим силу постановления правления финансового регулятора об ограничениях по трансграничным каналам связи.

Сегодня, 21 октября, коммерческие банки продолжат осуществлять денежные переводы физических лиц по системам денежных переводов без открытия счета, переводные операции и платежи по национальным и международным системам платежей, включая систему SWIFT и альтернативные каналы связи, без каких-либо ограничений.

При осуществлении переводных и платежных операций коммерческие банки будут соблюдать требования законодательства по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

«По вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, включая проведение платежей, как по национальным, так и по международным системам, необходимо обращаться в коммерческие банки, которые работают в штатном режиме», — подчеркнули в НБ КР.