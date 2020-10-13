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Экономика

В сентябре план по сбору налогов перевыполнен на 1 миллиард сомов

В сентябре 2020 года установленный план по сбору налогов перевыполнен на 17,1 процента, или на 1 миллиард 31,8 миллиона сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Отмечается, что в сентябре собрано 7 миллиардов 64,4 миллиона сомов налогов и платежей. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го поступление налогов увеличилось на 609,5 миллиона сомов.

В целом за девять месяцев текущего года собрано 55 миллиардов 55,2 миллиона сомов налогов и платежей.

«Налоговая служба проводит необходимую работу по дальнейшему обеспечению поступлений налоговых сборов в полном объеме и в октябре, а также за год в целом», — подчеркнули в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/169045/
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