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Экономика

Национальный банк подключает систему SWIFT

Национальным банком принято решение об осуществлении трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи. Об этом сообщили в пресс-службе НБ КР.

По ее данным, с 9.00 13 октября 2020 года коммерческими банками будет осуществляться прием всех входящих платежей в пользу коммерческих банков Кыргызской Республики и их клиентов.

Исходящие трансграничные платежи будут осуществляться только по:

  • операциям клиентов (юридические лица, частные и индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства) коммерческих банков Кыргызстана по ранее заключенным и предоставленным в банки контрактам по осуществлению расчетов за товары и услуги. Сумма платежей не должна превышать средний уровень, характерный для данного клиента, и контракты/договоры должны быть присущи обычной деятельности клиента;
  • незавершенным валютным сделкам с контрагентами, по операциям по покупке/продаже иностранной валюты от своего имени в целях управления ликвидностью и/или валютной позицией, в том числе по своп-операциям, а также в связи с обменом активов;
  • операциям по осуществлению взаиморасчетов по международным платежным системам;
  • пополнению ностро-счетов и депозитов коммерческих банков Кыргызской Республики в банках-нерезидентах;
  • операциям по погашению кредитов и начисленных процентов по кредитам, полученным от международных организаций;
  • операциям по осуществлению переводов от небанковских финансово-кредитных организаций, обслуживающихся в банке;
  • операциям по обязательствам банка по сделкам торгового финансирования, выпущенных ранее аккредитивов и банковских гарантий;
  • операциям, необходимым для обеспечения деятельности банков;
  • операциям по поручениям международных организаций и дипломатических представительств иностранных государств;
  • переводам физических лиц, не имеющих коммерческих целей, в размере до $5 тысяч или эквивалент в другой иностранной валюте (в неделю), для оплаты за лечение, проживание, обучение и выплаты алиментов.

«При осуществлении переводных операций коммерческим банкам необходимо обеспечить соблюдение законодательства по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

По вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, включая проведение платежей как по национальным, так и международным системам платежей, необходимо обращаться в коммерческие банки, которые с 13 октября 2020 года будут работать в штатном режиме с 09.00 до 17.00», — говорится в сообщении.

Национальный банк отслеживает ситуацию и принимает меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и платежной систем страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/168963/
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