Транспорт с электрическим двигателем освобожден от ряда налогов

Транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем, освобождаются от ряда налогов по закону, принятому 12 августа 2020 года. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

В частности, от налога на имущество четвертой группы освобождаются ТС, приводимые в движение только электрическим двигателем. Кроме этого, от НДС освобождаются поставка транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем и производимых на предприятиях Кыргызстана, а также импорт ТС только с электрическим двигателем и оборудование для их заряда электричеством.

«Тем же законом расширена группа подакцизных товаров по нефтепродуктам и изменены базовые ставки по ним. Изменения по подакцизным товарам вступают в силу с 1 ноября», — подчеркнули в ГНС.