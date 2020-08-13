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Экономика

Из-за коронавируса больше всего безработица вырастет в Оше и Чуйской области

Рост предложения рабочей силы в результате пандемии коронавирусной инфекции в основном будет наблюдаться в южных областях Кыргызстана, куда предположительно вернется больше всего трудовых мигрантов. Об этом говорится в исследовании «COVID-19 в Кыргызской Республике: оценка воздействия на социально-экономическую ситуацию и уязвимость и ответные меры политики», подготовленном Азиатским банком развития, Программой развития ООН и Институтом исследований экономической политики при Министерстве экономики КР.

Самые высокие показатели безработицы ожидаются в Оше (15,5 процента), Чуйской области (15,3), Бишкеке (14,8) и Баткенской области (14,7).

В других регионах страны уровень безработицы продолжит расти, но менее резко, с самым низким уровнем в 6,9 процента в Таласской области (по сравнению с 2,3 процента в 2018 году).

Как отмечают эксперты, регионы республики в разной степени подвержены экономическим шокам, вызванным пандемией COVID-19.

Наиболее пострадавшие отрасли (туризм, торговля и транспорт) — это Бишкек и Ош, некоторые районы Иссык-Кульской области (курортные зоны), Кара-Суйский район Ошской области и Чуйская область, где сосредоточена швейная промышленность.

Сильнее всего, как ожидается, последствия пандемии ощутят в южных областях Кыргызстана (Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская), это связывают со снижением объемов денежных переводов и возвращением трудовых мигрантов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/162449/
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