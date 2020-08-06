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Экономика

«Кара-Балтинский спиртовой завод» снова начал производство этилового спирта

После пяти лет простоя «Кара-Балтинский спиртовой завод» снова начал производство этилового спирта. Об этом сообщили в Фонде по управлению госимуществом.

ФУГИ
Фото ФУГИ. «Карабалтинский спиртовый завод» снова начал производство этилового спирта

По его данным, все это время завод не работал из-за высокой конкуренции на рынке алкогольной продукции.

«С января этого года там делали ремонт и восстанавливали производство. Сегодня завод официально запустили. Перед руководством поставили задачи по возобновлению экономической деятельности путем выпуска этилового спирта. В ближайшее время планируется начать выпуск антисептиков. На предприятии работаю 176 человек», — проинформировали в ведомстве.

«Кара-Балтинский спиртовой завод» создан на базе Кара-Балтинского сахарного комбината в 1942 году. В советское время он снабжал спиртом всю Центральную Азию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/161804/
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