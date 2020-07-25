Молдова хочет стать участником Евразийского банка развития

Молдова стремится стать акционером Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

На встрече председателя правления ЕАБР Николая Подгузова и главы коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича обсуждались возможности инвестиций в страны ЕАЭС для восстановления их экономики после пандемии.

«Николай Подгузов подчеркнул, что ЕАБР призван стать в Евразийском экономическом союзе консолидирующим элементом финансовой инфраструктуры и катализатором углубления интеграционных процессов государств-членов... По его заверению, вся инфраструктура банка готова к этой работе. Кроме того, он заявил о намерении Молдовы, имеющей статус наблюдателя при союзе, стать акционером ЕАБР», — отмечает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Кроме этого, на встрече обсуждалась возможность расширения торгово-экономических связей внутри ЕАЭС.

Напомним, полноправными участниками Евразийского банка развития на данный момент являются Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Беларусь и Кыргызстан. Молдова является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Но не является его участником, так как она подписала соглашение об ассоциации с ЕС.