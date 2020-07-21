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Экономика

Цифра дня. 4,2 миллиарда сомов выделено на льготные кредиты бизнесу

На реализацию программы «Финансирование субъектов предпринимательства» выделены 4,2 миллиарда сомов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Министерством финансов выделено 2,2 миллиарда сомов и Национальным банком через кредитные аукционы — 2 миллиарда сомов.

«Средства будут направлены на кредитование основных (приобретение, обновление, расширение и модернизация основных средств) и оборотных (закупка сырья, комплектующих, запасных частей) средств, а также на рефинансирование кредитов. Кроме того, льготные кредиты будут предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющим компоненты фискализации налоговых процедур (электронные счет-фактуры, программные ККМ, маркировка товаров)», — подчеркнули в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/160173/
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