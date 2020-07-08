Предприниматели требуют закрыть Орто-Сайский рынок на карантин

В Бишкеке предприниматели и налогоплательщики вещевого отдела Орто-Сайского рынка требуют закрыть рынок на карантин. Об этом говорится в обращении, направленном мэру Азизу Суракматову.

Предприниматели рынка «Кулун-Ата» отмечают, что после окончания карантина и открытия 25 мая Орто-Сайского рынка продажи снизились до критической отметки. Денег, заработанных за июнь, не хватает даже на то, чтобы оплатить аренду и налоги. А ведь у многих кредиты, кто-то снимает квартиру, есть матери-одиночки, которым элементарно нечем кормить детей.

В связи с ограничением, введенным 1 июля для движения общественного транспорта, количество посетителей Орто-Сайского рынка снизилось на 90 процентов, а в выходные дни покупателей и продаж нет вовсе.

«Посетители, как может показаться со стороны, ходят по рынку, но ничего не покупают, только подвергают опасности заражения себя и нас, работников рынка. Поэтому в связи с резким увеличением числа заболевших и погибших от COVID-19 в Кыргызстане и с тем, что работники Орто-Сайского рынка каждый день работают среди, возможно, потенциально зараженных COVID-19 посетителей, подвергая опасности свою жизнь и жизнь своих близких, мы требуем закрыть рынок на карантин», — говорится в обращении.

При этом предприниматели просят приостановить все выплаты: аренду контейнера, земельного налога, патента.

«Если наше требование не будет выполнено, мы сами закроемся на карантин. Никаких выплат за аренду контейнера, земельного налога и патента мы платить не будем. Если наше правительство не желает заботиться о нас, своих гражданах, мы позаботимся о себе и остальных людях сами», — заключили представители бизнеса.