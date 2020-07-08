11:19
USD 77.69
EUR 87.52
RUB 1.08
Экономика

Предприниматели требуют закрыть Орто-Сайский рынок на карантин

В Бишкеке предприниматели и налогоплательщики вещевого отдела Орто-Сайского рынка требуют закрыть рынок на карантин. Об этом говорится в обращении, направленном мэру Азизу Суракматову.

Предприниматели рынка «Кулун-Ата» отмечают, что после окончания карантина и открытия 25 мая Орто-Сайского рынка продажи снизились до критической отметки. Денег, заработанных за июнь, не хватает даже на то, чтобы оплатить аренду и налоги. А ведь у многих кредиты, кто-то снимает квартиру, есть матери-одиночки, которым элементарно нечем кормить детей.

В связи с ограничением, введенным 1 июля для движения общественного транспорта, количество посетителей Орто-Сайского рынка снизилось на 90 процентов, а в выходные дни покупателей и продаж нет вовсе.

«Посетители, как может показаться со стороны, ходят по рынку, но ничего не покупают, только подвергают опасности заражения себя и нас, работников рынка. Поэтому в связи с резким увеличением числа заболевших и погибших от COVID-19 в Кыргызстане и с тем, что работники Орто-Сайского рынка каждый день работают среди, возможно, потенциально зараженных COVID-19 посетителей, подвергая опасности свою жизнь и жизнь своих близких, мы требуем закрыть рынок на карантин», — говорится в обращении.

При этом предприниматели просят приостановить все выплаты: аренду контейнера, земельного налога, патента.

«Если наше требование не будет выполнено, мы сами закроемся на карантин. Никаких выплат за аренду контейнера, земельного налога и патента мы платить не будем. Если наше правительство не желает заботиться о нас, своих гражданах, мы позаботимся о себе и остальных людях сами», — заключили представители бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/158695/
просмотров: 1019
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы в США купят 10 аппаратов ИВЛ и передадут больницам Оша и Баткена
Интернет-клубы несут убытки и не могут выплатить кредиты. Чиновники молчат
В Кыргызстане предпринимателей оштрафовали почти на 2 миллиона сомов
В Чуйской области предпринимателей оштрафовали на 135 тысяч сомов
В Бишкеке оштрафовали владельцев заведений, которые открылись без разрешения
Жителю Бишкека отказали в получении пропуска из-за неточных данных в документах
Жителю Бишкека отказали в пропуске и вытолкнули из здания комендатуры
В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Цифра дня. 401,7 тысячи предпринимателей насчитали в Кыргызстане
Кыргызстанец вошел в список перспективных предпринимателей Forbes «30 до 30»
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;4&nbsp;июля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 4 июля. Сколько денег семья тратит на еду
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Нацбанк приостановил инспекторские проверки банков Коронавирус в Кыргызстане. Нацбанк приостановил инспекторские проверки банков
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;7&nbsp;июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 июля
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;4&nbsp;июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июля
Бизнес
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
MegaCom отказался от&nbsp;расходов на&nbsp;рекламу в&nbsp;пользу бесплатной связи для медиков MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков
Мобильное приложение Gazprom&nbsp;KG: передача показаний и&nbsp;оплата газа в&nbsp;один клик Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
8 июля, среда
11:17
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
11:11
Очевидец: К больнице подъехал джип, и выскочили сразу врачи, а для нас мест нет
10:58
Предприниматели требуют закрыть Орто-Сайский рынок на карантин
10:50
Статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии объединят
10:48
Выборы-2020. Астрономические суммы на организацию кампании в ЦИК не комментируют