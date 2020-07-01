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Экономика

В Кыргызстане замедлился рост цен

На 19 июня 2020 года показатель годовой инфляции снизился до 6,1 процента после того, как достиг уровня в 8,6 процента в апреле. Об этом сообщили в Национальном банке.

По его данным, ослабление внутреннего спроса обуславливает понижательную динамику инфляции в стране. В Нацбанке отмечают, что замедление инфляции произошло в основном за счет снижения темпов роста продовольственной составляющей инфляции. Складывающаяся динамика инфляции в целом соответствует ожиданиям Национального банка.

«Национальный банк сохраняет предыдущие прогнозы по инфляции и ожидает, что ее среднее значение к концу текущего года будет находиться в рамках среднесрочных целевых ориентиров денежно-кредитной политики в пределах 5-7 процентов», — отметили в НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/157885/
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