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Экономика

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов

Правление Национального банка Кыргызстана сохранило учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 5 процентов. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Экономика Кыргызстана остается подверженной влиянию изменений, происходящих в мировой и региональной экономике на фоне продолжения пандемии COVID-19. Несмотря на некоторые признаки восстановления экономик отдельных стран после снятия карантина, в целом динамика реального ВВП многих стран остается в отрицательной зоне. Международные финансовые организации пересматривают прогнозы мировой и региональной экономик в сторону ухудшения.

Ожидается, что спад в мировой экономике в 2020 году будет существенным.

Национальный банк 

«Низкая экономическая активность в Кыргызстане отражается на динамике показателей ВВП, показывая спад производства практически во всех секторах экономики. Сокращение денежных переводов в страну и объемов экспортной выручки выступает сдерживающим фактором внутреннего потребления», — подчеркнули в Нацбанке.

В денежно-кредитной среде сохраняется стабильность. Краткосрочные ставки денежного рынка колеблются в пределах установленного Национальным банком процентного коридора, демонстрируя приближение к ключевой ставке.

Поступательный рост кредитного портфеля и депозитной базы коммерческих банков сохраняется.

«Предположения о сдерживающем влиянии ослабления внутреннего и внешнего спроса на динамику инфляции в стране остаются. Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и складывающиеся внутренние экономические условия, Национальный банк решил сохранить размер учетной ставки на уровне 5 процентов с учетом необходимости поддержания мер по стимулированию реального сектора экономики», — заключили в НБ КР.

Следующее заседание правления Национального банка по размеру учетной ставки состоится 24 августа 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/157809/
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