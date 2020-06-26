ЕАБР разработал программу антикризисного содействия странам ЕАЭС

«Когда началась история с пандемией, мы в инициативном порядке обратились в правительства стран с просьбой сообщить о приоритетных проектах, которые в нынешних условиях требуют неотлагательного льготного финансирования. Знаете, какая была единственная страна, которая дала ответ? Беларусь», — заявил в интервью изданию «Коммерсант» председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов.

Он отметил, что банк разработал программу антикризисного содействия государствам — участницам ЕАБР. Исходили из того, что падение ВВП Армении составит 2,2 процента, Беларуси — 3,7 процента, Казахстана — 1,5 процента, Кыргызстана — 0,3 процента, России — 3,4 процента. В Таджикистане ожидаем рост на 4,4 процента.

«Как видите, ситуация разная, и экономики разные. Поэтому и меры поддержки разные: и пересмотр графиков платежей по кредитам, как это ЕАБР сделал для Российско-Кыргызского фонда развития, и введение моратория на выплату процентов, и предоставление краткосрочного капитала. По всем проектам, подверженным валютным рискам, прорабатываем возможность предоставления финансирования в национальной валюте», — рассказал Андрей Бельянинов.