Минфин выдал банкам 520 миллионов сомов на льготные кредиты бизнесу в регионах

Министерство финансов провело открытый аукцион на размещение целевых срочных банковских депозитов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о возвратных средствах по программам Германского банка развития (KfW). На аукционе были выставлены средства на общую сумму 1 миллиард 332 миллиона сомов для размещения в виде целевых срочных банковских депозитов.

Заявки на участие в аукционе представили 4 из 11 коммерческих банков. Они соответствуют критериям выбора для участия в аукционе и заключили с Министерством финансов соглашения о сотрудничестве.

Все представленные заявки коммерческих банков были удовлетворены на 520 миллионов сомов.

Размещенные Минфином срочные целевые депозиты в коммерческих банках подлежат использованию банками для кредитования на льготных условиях на предпринимательские цели в сельскохозяйственном секторе в регионах как наиболее важном секторе экономики по обеспечению продовольственной безопасности страны.

Министерство финансов планирует проведение последующих аукционов по размещению средств KfW среди коммерческих банков на льготное кредитование субъектов предпринимательства в рамках программы правительства «Финансирование субъектов предпринимательства».

«Для реализации программы привлекаются различные источники финансирования, и, согласно требованиям доноров, часть средств будет финансироваться по аукционному механизму, часть — в виде бюджетного кредитования. По каждому этапу финансирования Министерство финансов будет размещать на своем официальном сайте условия финансирования, а также информацию по выделенным суммам в разрезе коммерческих банков», — подчеркнули в ведомстве.