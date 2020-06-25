Кыргызстан определился с оператором национальной системы маркировки товаров

В Кыргызстане определен оператор (администратор) национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, решением межведомственной комиссии им стало ЗАО «Альфа Телеком». Оператор в соответствии с установленными требованиями будет обеспечивать налогоплательщиков кодами маркировки на товары, подлежащие обязательной маркировке товаров в КР.

«Кроме того, оператор будет обеспечивать взаимодействие с национальными операторами государств — членов ЕАЭС при экспорте и импорте товаров на территории объединения, подлежащих маркировке», — подчеркнули в ГНС.