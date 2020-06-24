Нацбанк выделил коммерческим банкам 500 миллионов сомов на льготные кредиты

Состоялся кредитный аукцион для коммерческих банков с общим объемом предложения кредитных ресурсов в 1 миллиард сомов. Об этом сообщили в Национальном банке Кыргызстана.

Аукцион проводился для сглаживания негативных экономических последствий от распространения COVID-19, а также для поддержки реального сектора экономики. В итоге размещенный объем средств составил только половину предложения Нацбанка — 500 миллионов сомов.

«Кредитные средства имеют целевое назначение и должны быть направлены на кредитование субъектов предпринимательской деятельности, в том числе для обеспечения средствами на оборотный капитал. Предельная номинальная ставка для конечных заемщиков коммерческих банков по данным кредитам установлена в размере 10 процентов», — рассказали в Национальном банке.