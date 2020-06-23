C 1 июля в Кыргызстане могут закрыться 640 заправочных станций

C 1 июля на территории Кыргызстана могут закрыться 640 заправочных станций. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Кыргызской Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсен Бакиров.

По его словам, причина тому — вступление в силу постановления правительства об обязательной установке на автозаправочных станциях автоматизированной системы учета ГСМ.

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«ГНС будет обязана закрыть АЗС, где ее не будет. Ранее Налоговая служба сообщила, что система установлена уже на 390 АЗС. Они в основном принадлежат крупным иностранным компаниям и находятся по большей части в городах», — отметил глава ассоциации.

Эсен Бакиров добавил, что вместо того, чтобы учесть замечания предпринимателей, госорганы обвиняют малый и средний бизнес в этом секторе в шантаже и экономическом саботаже. «Мы не против фискализации и цифровизации сфер экономики. Мы лишь хотим, чтобы это делалось поэтапно, обдуманно, планомерно, с соблюдением всех норм и правил. Спешка негативно влияет как на внутреннюю, так и внешнюю политику Кыргызстана. Мы в очередной раз просим руководство страны о переносе постановления и еще раз обсудить всесторонне», — добавил Эсен Бакиров.

Напомним, ранее в ГНС расценили заявление председателя Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсена Бакирова о предстоящем прекращении работы с 23 июня ряда сетей АЗС и АГЗС в Кыргызстане ничто иное как шантаж, преднамеренное нагнетание ситуации.

В ведомстве напомнили, что владельцы АЗС должны были установить автоматические системы управления еще до 1 января 2020-го. После обращений субъектов, осуществляющих реализацию нефтепродуктов, на имя руководства страны и в правительство срок внедрения АСУ был перенесен на 1 июля 2020 года.