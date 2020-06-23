C 1 июля в Кыргызстане могут закрыться 640 заправочных станций

C 1 июля на территории Кыргызстана могут закрыться 640 заправочных станций. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Кыргызской Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсен Бакиров.
По его словам, причина тому — вступление в силу постановления правительства об обязательной установке на автозаправочных станциях автоматизированной системы учета ГСМ.
«ГНС будет обязана закрыть АЗС, где ее не будет. Ранее Налоговая служба сообщила, что система установлена уже на 390 АЗС. Они в основном принадлежат крупным иностранным компаниям и находятся по большей части в городах», — отметил глава ассоциации.
Эсен Бакиров добавил, что вместо того, чтобы учесть замечания предпринимателей, госорганы обвиняют малый и средний бизнес в этом секторе в шантаже и экономическом саботаже. «Мы не против фискализации и цифровизации сфер экономики. Мы лишь хотим, чтобы это делалось поэтапно, обдуманно, планомерно, с соблюдением всех норм и правил. Спешка негативно влияет как на внутреннюю, так и внешнюю политику Кыргызстана. Мы в очередной раз просим руководство страны о переносе постановления и еще раз обсудить всесторонне», — добавил Эсен Бакиров.
Напомним, ранее в ГНС расценили заявление председателя Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсена Бакирова о предстоящем прекращении работы с 23 июня ряда сетей АЗС и АГЗС в Кыргызстане ничто иное как шантаж, преднамеренное нагнетание ситуации.
В ведомстве напомнили, что владельцы АЗС должны были установить автоматические системы управления еще до 1 января 2020-го. После обращений субъектов, осуществляющих реализацию нефтепродуктов, на имя руководства страны и в правительство срок внедрения АСУ был перенесен на 1 июля 2020 года.