14:11
USD 74.99
EUR 84.17
RUB 1.08
Экономика

C 1 июля в Кыргызстане могут закрыться 640 заправочных станций

C 1 июля на территории Кыргызстана могут закрыться 640 заправочных станций. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Кыргызской Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсен Бакиров.

По его словам, причина тому — вступление в силу постановления правительства об обязательной установке на автозаправочных станциях автоматизированной системы учета ГСМ. 

Читайте по теме
Бизнесмены призывают правительство пересмотреть постановление об АЗС и АГЗС

«ГНС будет обязана закрыть АЗС, где ее не будет. Ранее Налоговая служба сообщила, что система установлена уже на 390 АЗС. Они в основном принадлежат крупным иностранным компаниям и находятся по большей части в городах», — отметил глава ассоциации.

Эсен Бакиров добавил, что вместо того, чтобы учесть замечания предпринимателей, госорганы обвиняют малый и средний бизнес в этом секторе в шантаже и экономическом саботаже. «Мы не против фискализации и цифровизации сфер экономики. Мы лишь хотим, чтобы это делалось поэтапно, обдуманно, планомерно, с соблюдением всех норм и правил. Спешка негативно влияет как на внутреннюю, так и внешнюю политику Кыргызстана. Мы в очередной раз просим руководство страны о переносе постановления и еще раз обсудить всесторонне», — добавил Эсен Бакиров.

Напомним, ранее в ГНС расценили заявление председателя Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсена Бакирова о предстоящем прекращении работы с 23 июня ряда сетей АЗС и АГЗС в Кыргызстане ничто иное как шантаж, преднамеренное нагнетание ситуации.

В ведомстве напомнили, что владельцы АЗС должны были установить автоматические системы управления еще до 1 января 2020-го. После обращений субъектов, осуществляющих реализацию нефтепродуктов, на имя руководства страны и в правительство срок внедрения АСУ был перенесен на 1 июля 2020 года.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/157096/
просмотров: 989
Версия для печати
Материалы по теме
Это шантаж. Налоговики отреагировали на заявление предпринимателей об АЗС
Бизнесмены призывают правительство пересмотреть постановление об АЗС и АГЗС
У заправок остался месяц на установку автоматизированной системы отпуска топлива
Сеть АЗС Red Petroleum оказывает помощь в борьбе с COVID-19
Автозаправочные станции Кыргызстана перейдут на автоматизированную систему
Цифра дня. 345 заправок установили автоматизированную систему отпуска топлива
Новые правила торговли ГСМ. Оптовая продажа возможна только с нефтебаз
Опасные АЗС. Власти Бишкека расписываются в собственном бессилии
Правительство поддерживает идею вывести АЗС из центра Бишкека
Автогаз в Бишкеке продают с машины. Жители боятся за свою безопасность
Популярные новости
Это шантаж. Налоговики отреагировали на&nbsp;заявление предпринимателей об&nbsp;АЗС Это шантаж. Налоговики отреагировали на заявление предпринимателей об АЗС
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;20&nbsp;июня. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 20 июня. Сколько денег семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;19&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 июня
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;22&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 июня
Бизнес
Автодорога север&nbsp;&mdash; юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и&nbsp;Китая Автодорога север — юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и Китая
Институт INAI.KG: IT-технологии и&nbsp;медицина&nbsp;&mdash; будущее в&nbsp;наши дни Институт INAI.KG: IT-технологии и медицина — будущее в наши дни
Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия &laquo;Топливный класс&raquo; Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия «Топливный класс»
Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование
23 июня, вторник
13:44
Скандальные инициативы ЖК. Фонд «Сорос-Кыргызстан» выражает обеспокоенность Скандальные инициативы ЖК. Фонд «Сорос-Кыргызстан» выра...
13:32
C 1 июля в Кыргызстане могут закрыться 640 заправочных станций
13:20
Проводы Абылгазиева. Членов кабмина оштрафовали на 140 тысяч сомов
13:06
В Джалал-Абадской области произошло землетрясение
12:58
Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за коронавируса