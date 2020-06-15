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Экономика

Нацбанк будет мотивировать банки предоставлять долгосрочные кредиты

Национальный банк Кыргызстана сейчас работает над тем, чтобы коммерческие банки начали выдавать долгосрочные кредиты. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, сейчас банки этого делать не могут. Это связано с тем, что депозиты размещают максимум на три года.

«Мы готовим новый механизм. Например, если депозит разместили на три года, но в течение полутора лет вкладчик забрал деньги, на оставшиеся полтора года мы посредством кредитных аукционов будем предоставлять ликвидность. Тогда у комбанков появится мотивация предоставлять долгосрочные кредиты», — считает председатель Нацбанка.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/156033/
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