Нацбанк будет мотивировать банки предоставлять долгосрочные кредиты

Национальный банк Кыргызстана сейчас работает над тем, чтобы коммерческие банки начали выдавать долгосрочные кредиты. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, сейчас банки этого делать не могут. Это связано с тем, что депозиты размещают максимум на три года.

«Мы готовим новый механизм. Например, если депозит разместили на три года, но в течение полутора лет вкладчик забрал деньги, на оставшиеся полтора года мы посредством кредитных аукционов будем предоставлять ликвидность. Тогда у комбанков появится мотивация предоставлять долгосрочные кредиты», — считает председатель Нацбанка.