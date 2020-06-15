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Экономика

Контрабанда топлива. Бишкек заполоняет дешевый бензин

Правительство Кыргызстана так и не подписало соглашение с Казахстаном по беспошлинным поставкам бензина. Зато с соседями смогли договориться отечественные дельцы. В результате в Бишкеке появились сотни точек, где реализуют дешевое топливо.

Еще в апреле правительство Казахстана отменило запрет на вывоз топлива из республики. Теперь его можно поставлять любыми видами транспорта. Примерно в это же время на окраинах Бишкека стали появляться новые точки продаж топлива.

Определить, где торгуют бензином, несложно. Вдоль дорог стоят большие пластиковые бутыли и таблички с ценами. Сначала они появились по дороге, ведущей в село Маевку, а затем и в остальных частях города.

Многие водители целенаправленно едут заправлять своих «железных коней» именно сюда, а не на официальные заправки.

«Раньше продавали в основном дизель. Знакомые, которые ездят на солярке, часто говорили: казахское топливо лучше. Когда стали продавать бензин, решил попробовать. Топливо по качеству намного лучше того, что продают на наших заправках. Да и цена ниже. Зачем мне тратить лишние деньги, если можно заправиться так?» — задается вопросом автолюбитель Каныбек.

Оно и правда. Всего в каких-то десяти метрах от точки продажи красуется заправка. И если бензин в бутылках стоит 30 сомов за литр, то на АЗС Аи-95 доходит до 38 сомов. Разница очевидна. 

Мы решили попробовать купить топливо в таких бутылках. Выехав за пределы Бишкека, выяснили, что здесь бензин еще дешевле — 28 сомов. Правда, тару просто так не отдают.

«Нет, вместе с бутылкой отдать не могу. Она же дорогая, 40 сомов стоит. Если заплатишь за тару, тогда забирай», — говорит мужчина средних лет.

В итоге сговорились, что заберем бензин в бутылке без ручки. За нее дополнительно пришлось отдать 30 сомов. Тут стало понятно, как доставляют топливо на улицы столицы и пригородов Бишкека.

Это только продают ГСМ в бутылках, а вот покупают огромными бочками.

Буквально метрах в двадцати от точки продажи стоит неприметный грузовичок. Сразу за водительским сиденьем на весь салон установлена огромная бочка. Вот из нее и наливают бензин продавцы стихийных точек. Всего несколько минут — и продавец услужливо приносит нам наши 10 литров.

«Вы не переживайте, топливо хорошее, казахское. Оно намного лучше, чем есть в Кыргызстане», — говорит продавец, а заодно признается, что в ближайший месяц бензин может подорожать. Поговаривают, что литр 92-го бензина можно будет купить по 24 сома.

«Казахи, вроде, и солярку разрешили возить, но ее пока нет. Сейчас с этим сложно. Но, возможно, в августе и дизель начнем продавать», — признался байке.

Когда мы впервые увидели эти точки продаж бензина, они были только в Бишкеке и на подъездах к столице. Сейчас знакомые бутыли появились в Сокулукском и Московском районах.

Напомним, что после введенного карантина загрузка нефтехранилищ отечественных нефтетрейдеров в марте-апреле 2020 года увеличилась до максимально возможного уровня — 90 процентов. Ведь в это же время продажи упали как минимум на 80 процентов. Официальные поставщики нефтепродуктов продолжают нести убытки.

Зато бизнес на контрабанде ГСМ процветает. Незаконно ввезенное топливо продают открыто уже в Бишкеке, но правительство продолжает делать вид, что ничего не происходит.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/156024/
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