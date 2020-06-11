Старт программы финансирования бизнеса планируется к 25 июня

Программу льготного финансирования бизнеса планируется запустить к 25 июня. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.
По его словам, предполагается, что до конца года будет выделено 14 миллиардов сомов. Правительству нужно около 10 дней для определения банков-участников программы, подписания с ними кредитных соглашений, получения заявок и выделения средств.
«Информация о банках-участниках будет предоставлена к концу следующей недели. И уже потом можно будет к ним обращаться за получением кредитов», — сказал Эркин Асрандиев.
Отметим, что бизнес раскритиковал и первый, и второй антикризисные планы кабмина. Ведь предприниматели получили только отсрочки по налогам и платежам в Соцфонд, а также обещание выдать им льготные кредиты. Налоговых каникул бизнес так и не дождался.