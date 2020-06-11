16:45
USD 74.34
EUR 84.52
RUB 1.08
Экономика

Старт программы финансирования бизнеса планируется к 25 июня

Программу льготного финансирования бизнеса планируется запустить к 25 июня. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Читайте по теме
Утверждена программа финансирования субъектов предпринимательства

По его словам, предполагается, что до конца года будет выделено 14 миллиардов сомов. Правительству нужно около 10 дней для определения банков-участников программы, подписания с ними кредитных соглашений, получения заявок и выделения средств.

«Информация о банках-участниках будет предоставлена к концу следующей недели. И уже потом можно будет к ним обращаться за получением кредитов», — сказал Эркин Асрандиев.

Отметим, что бизнес раскритиковал и первый, и второй антикризисные планы кабмина. Ведь предприниматели получили только отсрочки по налогам и платежам в Соцфонд, а также обещание выдать им льготные кредиты. Налоговых каникул бизнес так и не дождался.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155710/
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
Утверждена программа финансирования субъектов предпринимательства
Помощи не дождались, но выход нашли. Как бизнес выживает в условиях кризиса
Дамира Долоталиева: Все вроде за бизнес. Но мы действенной помощи не получаем
Эксперт: Реализация пакета антикризисных мер займет время, а помощь нужна сейчас
Гульнара Ускенбаева: Бизнесу нужны действительно срочные меры поддержки
В парламенте предлагают внедрить упрощенную систему налогообложения
К концу июня будет представлен посткризисный план правительства
Татьяна Ким: Стоит подумать о снижении ставки рефинансирования Нацбанка
Цифра дня. 3 тысячи 445 льготных кредитов получили фермеры с начала года
Аскар Сыдыков: Бизнесу нужны более быстрые и ощутимые меры поддержки
Популярные новости
Проблемы дальнобойщиков на&nbsp;границе с&nbsp;Казахстаном: резкий комментарий чиновников Проблемы дальнобойщиков на границе с Казахстаном: резкий комментарий чиновников
Закрытие обменных бюро в&nbsp;Кыргызстане приведет к&nbsp;уходу бизнеса в&nbsp;тень Закрытие обменных бюро в Кыргызстане приведет к уходу бизнеса в тень
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;8&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 июня
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;9&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 июня
Бизнес
Хочешь квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Сканируй чеки и&nbsp;оплачивай услуги через MegaPay Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Юридические лица могут платить за&nbsp;газ через платежные терминалы Юридические лица могут платить за газ через платежные терминалы
Акция: отправка денежных средств в&nbsp;Россию и&nbsp;Казахстан&nbsp;&mdash; 0,5&nbsp;процента! Акция: отправка денежных средств в Россию и Казахстан — 0,5 процента!
Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7 Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7
11 июня, четверг
16:34
Старт программы финансирования бизнеса планируется к 25 июня Старт программы финансирования бизнеса планируется к 25...
16:26
Президент в Ошской области осмотрел водные проекты и посетил сад
16:16
Фото дня. Главу Минтранса в поездке сопровождает кортеж джипов
16:10
Почему бизнес Кыргызстана не получил налоговых каникул, объяснил вице-премьер
16:03
Лето — пора поступать: топ-10 вузов страны, которые выбирают выпускники