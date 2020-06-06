Эксперт: Реализация пакета антикризисных мер займет время, а помощь нужна сейчас

«Реализация пакета антикризисных мер займет время, а помощь нужна сейчас», — заявил 24.kg эксперт рабочей группы по продвижению отечественных товаров при Минэкономики Болотбек Исахунов.

По его словам, кыргызские бизнесмены устойчивы к кризису. Но ситуация с пандемией обнажила уязвимые места в вопросах взаимодействия государства и бизнеса, особенно это коснулось кыргызских экспортеров, которые и без того ведут борьбу то за рынок, то за открытые границы.

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«Насколько сильным будет ущерб от пандемии, пока не может предсказать никто. Возможно, для всех бизнесменов ситуация будет ухудшаться. Нужно отметить, что противостоять этому кризису не удалось никому. Даже страны с сильной экономикой значительно пострадали. Однако эта ситуация показала, насколько неэффективна структура ЕврАзЭС для нас», — подчеркнул Болотбек Исахунов.

Союз предполагает единое экономическое пространство, где все товары и продукты между государствами-участниками перевозят без ограничений. Однако бизнесмены сталкиваются с иной ситуацией.

«В реальности происходит так, что Казахстан закрывает нам границы для ввоза и вывоза продукции тогда, когда хочет. Так же поступает и Россия, которая запрещает казахским экспортерам прокачивать нефть в Беларусь. Это стандартное поведение стран, которые ведут экономические войны, а не являются партнерами. Больше всех страдают такие государства, как наше, которые находятся на периферии», — пояснил эксперт.

Своенравное отношение наших соседей к тому, пропускать или не пропускать груз, сильно влияет на бизнес. Болотбек Исахунов

По его словам, прямые железнодорожные сообщения из Турции значительно облегчат жизнь кыргызских экспортеров, одной из главных проблем которых является перевоз грузов через территорию РК и РФ.

Комментируя принятые кабмином пакеты антикризисных мер, эксперт заявил: это, возможно, и поможет предпринимателям, но не покроет весь ущерб. «Бизнесу дали понять, что налоговых каникул не будет. Это решение можно понять, ведь у нас и так уже пустая казна», — объяснил он.

Даже если пакет антикризисных мер для бизнеса примут в скором времени, реализация его займет не один месяц. А помощь нужна уже сейчас.

«Наши предприниматели устойчивы к давлению. Природа нашего бизнеса состоит в том, что мы выживаем все время: мы пережили и кризис, и две революции, приходится конкурировать не только с коллегами, но и испытывать давление госорганов, чиновников, а также политики соседних стран. Тем не менее бизнес приспосабливается. У нас закаленные предприниматели. Я думаю, что им не нужно сильно надеяться на помощь государства, а снова приспосабливаться и помнить постоянный принцип работы бизнеса в Кыргызстане: «Главное, чтобы нам не мешали», — подытожил Болотбек Исахунов.