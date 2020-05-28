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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан рассчитывает получить от международных доноров $462 миллиона

На сегодня есть договоренность о предоставлении финансовой помощи от международных доноров в сумме более $462 миллионов. Об этом сообщает республиканский штаб.

Поступили средства от Международного валютного фонда в размере $242 миллионов.

Они направлены на пополнение республиканского бюджета.

Азиатский банк развития выделяет помощь $100 миллионов. Сумма предоставлена в кредит и также будет направлена на бюджетную поддержку.

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Помимо этого АБР выделяет еще $20 миллионов. Из которых половина грант, другая — кредит на инвестиционный проект по закупке медицинских принадлежностей и лекарственных средств, необходимых для борьбы с COVID-19.

Всемирный банк выделяет на два инвестиционных проекта — «Экстренный проект по COVID-19» и «Повышение устойчивости к стихийным бедствиям в Кыргызстане» $21 миллион 150 тысяч. Половина в кредит, другая — на грантовой основе. Проекты предполагают закупку средств и оборудования для сектора здравоохранения.

Помощь также окажет Исламский банк развития. Из сэкономленных средств действующих проектов в Кыргызстане государство получит в кредит $15 миллионов на приобретение медицинских препаратов.

Европейский союз на реализацию образовательной программы выделяет 15 миллионов 300 тысяч евро.

Для мероприятий по цифровизации — шесть миллионов евро. В сферу социальной защиты — 9 миллионов 500 тысяч евро. Сумма денежных поступлений от ЕС в Кыргызстан составит $33 миллиона 880 тысяч на грантовой основе.

Встречные фонды Германского банка развития направят $30 миллионов 352 тысячи для поддержки фермеров в целях дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/154032/
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