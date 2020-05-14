Всемирный банк выделит на развитие и поддержку Ошской области $60 миллионов

Глава Ошской области Узарбек Жылкыбаев сообщил на брифинге, что Всемирный банк выделит на развитие и поддержку региона $60 миллионов.



По его словам, местные власти предпринимают все усилия, чтобы возродить после режима ЧП туристическую отрасль. «После того как победим этот вирус, мы все сделаем для развития внутреннего и внешнего туризма, создания благоприятных условий иностранным гостям и кыргызстанцам», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Из $60 миллионов $30 миллионов пойдет на туризм, в том числе на строительство дорог, чистую воду, культуру. Узарбек Жылкыбаев

Отметим, накануне правительство официально представило скорректированный проект бюджета страны на 2020 год. Его отличает рекордный уровень сокращения расходов.