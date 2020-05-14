12:52
USD 76.94
EUR 83.42
RUB 1.05
Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Всемирный банк выделит на развитие и поддержку Ошской области $60 миллионов

Глава Ошской области Узарбек Жылкыбаев сообщил на брифинге, что Всемирный банк выделит на развитие и поддержку региона $60 миллионов.

По его словам, местные власти предпринимают все усилия, чтобы возродить после режима ЧП туристическую отрасль. «После того как победим этот вирус, мы все сделаем для развития внутреннего и внешнего туризма, создания благоприятных условий иностранным гостям и кыргызстанцам», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Из $60 миллионов $30 миллионов пойдет на туризм, в том числе на строительство дорог, чистую воду, культуру.

Узарбек Жылкыбаев

Отметим, накануне правительство официально представило скорректированный проект бюджета страны на 2020 год. Его отличает рекордный уровень сокращения расходов
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152755/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Ошской области просит не устраивать поминки после Орозо айта
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Заключенным, содержащимся в Бишкекском СИЗО-1, разрешили свидания
Кыргызстан закупил некачественные реагенты для ПЦР-анализов
В Кыргызстан из Кувейта и Катара сегодня вернулись 107 граждан
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,3 миллиона человек
В Кыргызстане еще шесть медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
В Кыргызстане от коронавируса вылечились за сутки 9 человек
В Бишкеке выявили предпринимателей-нарушителей санитарно-карантинных мер
Популярные новости
За&nbsp;сутки доллар в&nbsp;Кыргызстане подешевел на&nbsp;1&nbsp;сом За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 1 сом
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 мая
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 мая
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 мая
Бизнес
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со&nbsp;станциями связи? Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
14 мая, четверг
12:44
В парламенте спорят о поправках в избирательное законодательство В парламенте спорят о поправках в избирательное законод...
12:28
Всемирный банк выделит на развитие и поддержку Ошской области $60 миллионов
12:26
Последнего звонка и выпускного в школах Кыргызстана не будет
12:08
В Ошской области Кыргызстана произошло землетрясение
12:00
Секвестирование бюджета. На чем будет экономить государство