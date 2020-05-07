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Экономика

Мэрия Бишкека пересмотрит бюджет столицы и оптимизирует расходы

Мэрия Бишкека намерена пересмотреть бюджет на 2020 год. Об этом на брифинге сообщил первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев.

Он отметил, что муниципалитет планирует провести оптимизацию расходов.

«На сегодняшний день выпадение доходов за 2020 год, по предварительным расчетам, составит около 1 миллиарда 791 миллиона сомов. До конца года планируется собрать доходов на сумму 8 миллиардов 440 миллионов сомов вместо запланированных 10 миллиардов 200 миллионов», — сказал он.

Алмаз Бакетаев добавил, что более половины расходов бюджета идут на обеспечение защищенных статей бюджета: выплата заработной платы, взносов в Социальный фонд, обязательные платежи и другие.

Вице-мэр добавил, что в то же время увеличились расходы на обеспечение противоэпидемиологических мероприятий в городе: приобретение средств индивидуальной защиты, масок и перчаток, на оплату обсервации граждан, ГСМ и питание для мобильных медицинских бригад, оказание гуманитарной помощи уязвимым слоям населения и другое.

«Если ситуация продлится, то мэрия намерена пересмотреть бюджет на текущий год. Мы планируем ограничить все возможные расходы, кроме защищенных статьей расходов и обязательных платежей. Следовательно, под большим вопросом остается строительство запланированных крупных объектов», — сказал Алмаз Бакетаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152119/
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