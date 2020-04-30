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Экономика

Оживление экономики. Как послабления в работе превратились в фарс

Впервые с момента тотального карантина в Кыргызстане вводят экономические послабления. Завтра в Бишкеке должны запустить отдельные сферы услуг. Правда, непонятно, как и для кого они будут работать.

Начинаем работать

К концу апреля стало понятно, что рассчитывать на снятие карантина пока не приходится. Президент продлил режим чрезвычайной ситуации в столице. Но было одно «но». В тот же день правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева сообщило, что разработан поэтапный порядок возобновления экономической деятельности.

Его составили согласно выработанным критериям и с учетом воздействия на эпидемиологическую ситуацию в стране.

С 1 мая 2020 года разрешили работать отдельным предприятиям в сферах промышленности и производства, строительства, торговли, ремонта и обслуживания транспортных средств, нотариусам, интернет-магазинам, салонам красоты. 

«Виды деятельности, которым разрешат работать, определяли по нескольким критериям. В первую очередь смотрели на наличие рисков распространения через контактирование, возможность соблюдать санитарные нормы. Мы также смотрели на экономическую целесообразность и постарались отобрать промышленность и строительство, потому что это важные отрасли нашей экономики. Кроме того, одним из критериев была первоочередность. Есть виды деятельности, которые можно придержать», — объяснил логику правительства Эркин Асрандиев.

Не все так просто

Особо порадоваться, что государство наконец-то вспомнило о том, что людям надо как-то зарабатывать на жизнь, бизнес и простые бишкекчане не успели. На следующее утро всех обрадовали: работать можно только при определенных условиях.

Никто не думал, что кабмин выкатит столько условий, что бизнесу проще дождаться снятия всех режимов, чем запускаться сейчас.

Чтобы начать работу, руководители предприятий и организаций должны определить ответственное лицо, которое будет проверять температуру сотрудников, проводить опрос на наличие симптомов коронавируса. Вход посетителей и сотрудников на рабочее место должен быть строго в масках или респираторах.

«Парикмахерские также должны мерить температуру сотрудников, обслуживать граждан только по записи. Предприятия должны запастись дезинфицирующими средствами из расчета не менее чем на 15 дней. Обязательно необходим инструктаж по уборке помещений с применением дезинфицирующих средств, в том числе рабочих мест. Обязательное условие для предприятий — установка санитайзеров. Руководители предприятий должны обеспечить сотрудников масками и следить за соблюдением правил их ношения», — сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

При этом оставили требование получать пропуска для проезда по Бишкеку.

Кабмин сразу признал, что нагрузка на комендатуру возрастет. Ведь теперь заявки на пропуска будут ежедневно поступать тысячами. Заранее понимая такой расклад, кабмин не стал отказываться от идеи с пропусками.

Кто и как доберется в салон

С логикой у кыргызских чиновников совсем плохо. Да, части малого и среднего бизнеса разрешили работать. Это большой плюс. Ведь люди больше месяца сидят дома без средств к существованию.

Но, как традиционно водится у кыргызского чиновника, идея и ее реализация резко отличаются друг от друга.

Посудите сами. Да, работать разрешили, но как сотрудникам и клиентам тех же СТО или салонов красоты добираться до работы? Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов во время брифинга отметил, что, несмотря на заявленные послабления, до конца срока действия режима чрезвычайного положения пользоваться личными автомобилями запрещено.

Поэтому вчера мастерам салонов красоты отказали в получении пропуска на автомобили. Основание: отсутствие документов, доказывающих острую необходимость для получения разрешения на въезд в Бишкек.

«Разрешили салонам работать, а мастера и клиенты как, по вашему мнению, должны на работу и домой добираться? Больше месяца держите людей дома, не дав материальной поддержки. То, что народ остался без средств к существованию, это разве недостаточное основание для выхода на работу?» — возмутились люди.

По логике правительства получается, что все должны добираться на работу на такси. Ведь общественный транспорт начнет действовать только после снятия режима ЧП. Где взять на это деньги, если люди только первый день выходят на работу? Об этом, видимо, в правительстве не подумали.

Часть предприятий начинает возвращаться к нормальной работе, но школы и детсады закрыты.

Возобновлять их работу никто в ближайший месяц не собирается. В правительстве четко сказали, что образовательные учреждения заработают только после снятия режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. Как быть родителям, которым надо выходить на работу, а детей деть некуда? В правительстве об этом снова не подумали.

Вот и получается, что послабления вроде как есть, но на практике их и нет. И пока чиновники еще раз подумают и примут взвешенное и вполне рабочее решение, уже и карантин закончится. Но кому во власти это сейчас интересно? Гораздо важнее ведь отчитаться, что возобновили экономическую активность. Так что с возникающими сложностями бизнесу и людям вновь придется справляться самостоятельно вопреки непродуманным решениям чиновников.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151481/
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