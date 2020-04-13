Пострадают туризм и сфера услуг. Эксперт о последствиях карантина в Кыргызстане

Из-за кризиса и введенных правительством Кыргызстана ограничений больше всего пострадают туризм и сфера услуг. Об этом сегодня на онлайн-конференции в Центре политико-правовых исследований заявил экономист Азамат Акенеев.

По его словам, сфера туризма начала страдать намного раньше, чем ввели ограничения на работу. «Первые сигналы были еще в январе. Многие отели сообщали, что клиентов почти нет. С февраля они вообще закрылись. Именно этот сектор сейчас в крайне уязвимой ситуации», — отметил эксперт.

«Сектор туризма в КР хорошо развивался, был известен на мировом уровне. Но сейчас он больше всех пострадал, и у него наименьшие шансы быстро восстановить доходы. Даже если кризис закончится в ближайшее время, ограничения останутся. И в стране уже не будет столько туристов, сколько было в последние годы», — подчеркнул Азамат Акенеев.

Кроме того, пострадает и та сфера услуг, которая связана с обслуживанием, — рестораны, услуги по проведению мероприятий и конференций, крупные торговые центры. Этот бизнес сейчас практически остановился. И, скорее всего, ему не стоит ждать быстрого восстановления.

«Что можно сделать в этой ситуации? Я могу только рекомендовать изучать тот опыт, который получаем и мы, и другие государства по трансформации бизнеса. Нужно максимально попробовать трансформировать бизнес с учетом того, что меры по ограничению могут продолжаться годами, пока не будет приобретен коллективный иммунитет или не изобретена и опробована надежная вакцина. Карантинные меры могут продлиться один-два года. Нельзя все это время не работать. Уже сейчас есть компании, которые переходят на новую модель бизнеса. Однако реальному сектору сделать это будет тяжелее. Поэтому чем раньше мы сможем ослабить защитные меры и дать возможность людям работать, тем меньше нам придется спасать», — заключил эксперт.

Сегодня стало известно об инициативе республиканского штаба о продлении режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных районах страны до 30 апреля.