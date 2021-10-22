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Экономика

Эксперт считает, что в ближайшие пару лет не стоит ждать инвесторов

В ближайшие год-два Кыргызстан вряд ли сможет привлечь инвестиции, считает эксперт в экономике Азамат Акенеев.

Выступая сегодня на круглом столе «Новое правительство: вызовы и перспективы» он отметил, что инвесторы будут выжидать. В данном случае неважно, что будет предпринимать новый сформированный кабинет министров. В стране не закончен переход по смене государственного устройства. Не прошли парламентские выборы.

«Поэтому единственное, что сейчас может сделать власть, — увеличить программу государственных инвестиций», — сказал Азамат Акенеев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/211246/
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