Эксперт считает, что в ближайшие пару лет не стоит ждать инвесторов

В ближайшие год-два Кыргызстан вряд ли сможет привлечь инвестиции, считает эксперт в экономике Азамат Акенеев.

Выступая сегодня на круглом столе «Новое правительство: вызовы и перспективы» он отметил, что инвесторы будут выжидать. В данном случае неважно, что будет предпринимать новый сформированный кабинет министров. В стране не закончен переход по смене государственного устройства. Не прошли парламентские выборы.

«Поэтому единственное, что сейчас может сделать власть, — увеличить программу государственных инвестиций», — сказал Азамат Акенеев.