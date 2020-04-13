Как кабмину помочь кыргызстанцам: продавать имущество и улучшать инвестклимат

Экономист Азамат Акенеев рассказал, откуда правительству взять деньги на помощь кыргызстанцам.

По его словам, только государство через социальные меры может помочь людям сохранить минимальное потребление. Чтобы не допустить массового голода и последующих беспорядков, властям нужно будет изыскивать средства. Сейчас идет работа с международными организациями. Но все потребности это не закроет.

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«Я не вижу иного выхода, кроме как максимально сократить неприоритетные расходы, провести болезненную реформу по сокращению количества госорганов. Кроме того, придется пойти на достаточно серьезную приватизацию государственного имущества, чтобы получить средства на выполнение обязательств перед гражданами», — уверен эксперт.

Он отметил, что многое также будет зависеть от того, какие выводы сделает власть. Например, Кыргызстан много лет работает над улучшением инвестиционного климата. Однако есть вещи, которые при реализации всегда натыкались на отсутствие политической воли. Это не позволяло преодолеть бюрократическое сопротивление государственных органов.

«Если мы сможем использовать кризис так, чтобы решить эти проблемы, то это даст возможность страдать ненапрасно. Необходимо решать проблемы бизнеса, связанные с налоговым администрированием, высокой долей неформальной экономики, коррупцией, сильного госрегулирования. Если мы сможем от этого отказаться, кардинально улучшить условия ведения предпринимательской деятельности в стране, то это даст надежду бизнесу, появятся перспективы. Когда кризис закончится, это позволит привлечь инвестиции с мировых рынков. А это тоже будет способствовать быстрому восстановлению экономики. Если мы не сделаем структурных реформ, не улучшим инвестиционный климат, то получится, что из этого кризиса нам досталось только самое худшее», — заключил Азамат Акенеев.