Экономист считает, что кабмин и Нацбанк не смогут остановить рост цен

Правительство и Национальный банк вряд ли имеют реальные рычаги, чтобы остановить рост цен. Так считает эксперт в экономике Азамат Акенеев.

Выступая сегодня на круглом столе «Новое правительство: вызовы и перспективы», он отметил, что Кыргызстан зависит от импорта. Влияния на мировые рынки у властей нет.

«В этих условиях нужно думать о поддержке уязвимых слоев населения. Да, увеличить финансирование не получится. Но нужно думать над адресностью предоставления помощи», — сказал Азамат Акенеев.

Кроме того, для улучшения экономической ситуации эксперт посоветовал снимать ограничения для импорта, которые не позволяют насытить рынок. Необходимо также ускорить темпы вакцинации и обеспечить деятельность Кумтора в стабильном режиме и мирное урегулирование спора.