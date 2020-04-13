18:05
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Экономика

Азамат Акенеев: До конца года экономический кризис будет в острой фазе

«Есть достаточно большие сомнения, что люди, которые работают в правительстве, готовы принимать ответственность и рискованные решения», — заявил сегодня во время онлайн-конференции экономист Азамат Акенеев.

По его словам, до конца года кризис будет в острой фазе: высокая безработица, много случаев банкротства. Поэтому нужно принимать нестандартные решения. Но есть сомнения, способны ли на это государственные органы. Ведь, по сути, сейчас абсолютно все, что будет делаться, будет происходить в условиях неопределенности.

«Все решения будут приниматься в первый раз. Власти Кыргызстана еще не сталкивались с такой ситуацией. И от того, как они будут реагировать, будет зависеть очень многое», — резюмировал Азамат Акенеев.

Сегодня стало известно об инициативе республиканского штаба о продлении режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных районах страны до 30 апреля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149989/
просмотров: 478
Версия для печати
Материалы по теме
Как кабмину помочь кыргызстанцам: продавать имущество и улучшать инвестклимат
Пострадают туризм и сфера услуг. Эксперт о последствиях карантина в Кыргызстане
Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис
Проданные по доверенности машины можно оформить после снятия режима ЧС
Кубатбек Боронов предлагает продлить режим ЧС и ЧП: с учетом роста числа больных
Как правильно питаться во время карантина. Советы диетолога
В жилмассивах Бишкека начали работать выездные банковские кассы
Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о режиме ЧП 15 апреля
В Аламединском районе у водителей требуют маршрутные листы с печатью айыл окмоту
Иностранцы не получат пропуска на передвижения по Бишкеку во время ЧП
Популярные новости
Доллар в&nbsp;Кыргызстане опустился ниже 80&nbsp;сомов Доллар в Кыргызстане опустился ниже 80 сомов
Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ
Курс продажи доллара в&nbsp;Кыргызстане вернулся к&nbsp;отметке 78&nbsp;сомов Курс продажи доллара в Кыргызстане вернулся к отметке 78 сомов
В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области увеличили максимальный уровень цен на&nbsp;муку В Бишкеке и Чуйской области увеличили максимальный уровень цен на муку
Бизнес
Вееline: забота об&nbsp;абонентах в&nbsp;условиях ЧП. Что было реализовано за&nbsp;три недели Вееline: забота об абонентах в условиях ЧП. Что было реализовано за три недели
&laquo;Оптима Банк&raquo; оказал помощь медицинским учреждениям на&nbsp;юге Кыргызстана «Оптима Банк» оказал помощь медицинским учреждениям на юге Кыргызстана
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; оказало финансовую помощь медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь медикам
Выездные услуги Dos Credobank Выездные услуги Dos Credobank
13 апреля, понедельник
18:00
Как кабмину помочь кыргызстанцам: продавать имущество и улучшать инвестклимат Как кабмину помочь кыргызстанцам: продавать имущество и...
17:55
Пострадают туризм и сфера услуг. Эксперт о последствиях карантина в Кыргызстане
17:30
Кубатбек Боронов: Главы медучреждений должны обеспечить врачей средствами защиты
17:27
Азамат Акенеев: До конца года экономический кризис будет в острой фазе
17:17
Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис