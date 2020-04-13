Азамат Акенеев: До конца года экономический кризис будет в острой фазе

«Есть достаточно большие сомнения, что люди, которые работают в правительстве, готовы принимать ответственность и рискованные решения», — заявил сегодня во время онлайн-конференции экономист Азамат Акенеев.

По его словам, до конца года кризис будет в острой фазе: высокая безработица, много случаев банкротства. Поэтому нужно принимать нестандартные решения. Но есть сомнения, способны ли на это государственные органы. Ведь, по сути, сейчас абсолютно все, что будет делаться, будет происходить в условиях неопределенности.

«Все решения будут приниматься в первый раз. Власти Кыргызстана еще не сталкивались с такой ситуацией. И от того, как они будут реагировать, будет зависеть очень многое», — резюмировал Азамат Акенеев.

Сегодня стало известно об инициативе республиканского штаба о продлении режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных районах страны до 30 апреля.