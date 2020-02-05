Азамат Акенеев: Правительство боится ответственности и слишком реагирует на хайп

«Правительство боится брать на себя ответственность и слишком реагирует на хайп», — сказал 24.kg экономический эксперт Азамат Акенеев, комментируя высказывание депутата Жогорку Кенеша Натальи Никитенко.

Читайте по теме Народ устал от правительства Абылгазиева. Но премьер с этим не согласен

Парламентарий заявила, что народ устал от бездействия кабинета министров под руководством Мухаммедкалыя Абылгазиева. По ее мнению, кабмин занимается не поиском решений накопившихся проблем, а намеревается все оставить в наследство поствыборному правительству. Премьер-министр с ней не согласился.

Азамат Акенеев считает, что нынешний состав кабмина ничем не хуже предыдущих.

«Мы шесть-семь лет подряд меняли правительство каждый год. И это не приносило нам больших плюсов. Нынешний состав работает более долгий срок. Не считаю, что он намного хуже других. Как минимум реализован проект «Безопасный город», проводится реформа патрульной милиции, введен институт бизнес-омбудсмена... Однако люди ожидают от правительства совсем другого. Так совпало, что этот премьер-министр практически пришел вместе с президентом. Когда меняется власть в стране, увеличиваются и ожидания общества», — отмечает он.

В обществе уже накопился негатив к кабмину. Люди считают, что он мог бы более решительно двигаться и брать на себя больше ответственности. Азамат Акенеев

Он полагает, что правительство слишком усердно прислушивается к мнению общества. «Оно реагирует на хайп. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой — мешает проводить реальные реформы, принимать непопулярные решения. Где-то происходит событие, а после идет реакция в режиме тушения пожара. Но кабинет министров назначается не для этого. Он должен быть более компетентным, чем обычные граждане. Он не должен выполнять только те запросы, которые выдвигает общество. Для этого особого ума не надо, с этим справится и любой студент, который просто будет мониторить, что люди хотят», — сказал эксперт.

Он подчеркивает, что многие вопросы не решаются, в частности, с инвесторами. «С месторождениями нужно принимать меры. С Бозымчак, где местное население не дает работать китайской компании, вопрос до сих пор не решен. Сейчас в Ат-Баши тоже не дают построить логистический центр — реакции правительства нет», — добавил Азамат Акенеев.

По его словам, нет реформ в энергосекторе, не решен вопрос ОСАГО. «Болезненные, но необходимые реформы постоянно откладываются», — поясняет Азамат Акенеев.

Лидер не должен идти за толпой. Он ведет за собой народ. Азамат Акенеев

По мнению эксперта, нынешний состав правительства слишком осторожный, он способен только идти на поводу общественного мнения, но не способен вносить предложения и идти на непопулярные, но оправданные меры, и решать проблемы.