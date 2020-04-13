09:53
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Минфин: Правительство привлекает не просто льготные кредиты, но и гранты

Правительство привлекает не просто максимально льготные кредиты, но и сопровождением с грантами. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что на сегодня в стране практически весь бизнес приостановил свою деятельность. Это на значительном уровне отражается на исполнении республиканского бюджета. Идет выпадение по доходной части республиканского бюджета.

По итогам года недобор по доходам казны может составить более чем 30 миллиардов сомов.

При этом расходы республиканского бюджета могут увеличиться за счет дополнительных расходов, связанных с мероприятиями по борьбе с глобальной пандемией COVID-19.

«Министерство финансов принимает все необходимые меры для улучшения ситуации. Одной из таких мер является усиление работы по привлечению грантов и кредитов ведущих международных финансовых институтов, стран-доноров по максимально низким процентным ставкам и на возможно длительные сроки», — подчеркнули в Минфине.

При этом в ведомстве отметили, что ресурсы партнеров по развитию приемлемы для республики. К примеру, срок погашения  по ресурсам Международного валютного фонда — 10 лет, Евразийского фонда стабилизации и развития — 20, Азиатского банка развития — 32 года, Всемирного банка — 38 лет. Процентные ставки также низкие. Средства Международного валютного фонда выдаются под 0,7 процента, Всемирного банка — под 0,75 процента, Азиатского банка развития — до 1 процента. При этом в условиях предоставляемых кредитов имеются различные льготные сроки.

«Привлечение льготного финансирования имеет решающее значение для развития страны. Финансирование привлекается для поддержки бюджета, борьбы с коронавирусом и поддержки бизнеса. Переговоры ведутся с более чем 15 партнерами по развитию. Часть кредитов будет направляться на развитие приоритетных отраслей экономики, на сельское хозяйство, водоснабжение, энергетику и на инфраструктурные проекты, которые в будущем будут содействовать экономическому росту. Следует отметить, что часть кредитов также пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса, на поддержку фермеров и сельских предпринимателей. В среднесрочной и долгосрочной перспективе создаются основы и база для последующего экономического роста. Министерство финансов с учетом ситуации будет стараться максимально эффективно управлять государственными финансами, строго контролировать все расходы республиканского бюджета», — заключили в Минфине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149921/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
Минздраву передали средства защиты на $200 тысяч
Пандемия коронавируса. Смотрите глобальный гала-концерт в поддержку врачей
Пассажиры рейса Новосибирск — Бишкек о помощи просят теперь и брата президента
В Кыргызстане стартовал конкурс идей для преодоления последствий коронавируса
Правительство обещает обеспечить средствами защиты каждого врача в зоне риска
Врача, писавшего об отсутствии защитных средств у медиков, заставили извиниться
В Кыргызстане разрабатывают второй пакет мер для поддержки бизнеса
Умершая жительница Оша заразилась коронавирусом от сына, вернувшегося из Испании
Молодежь вернулась из Бишкека. Как живут в сельской местности в режиме карантина
Главный врач Ошской инфекционной больницы находится в обсервации
Популярные новости
Доллар в&nbsp;Кыргызстане опустился ниже 80&nbsp;сомов Доллар в Кыргызстане опустился ниже 80 сомов
Курс продажи доллара в&nbsp;Кыргызстане вернулся к&nbsp;отметке 78&nbsp;сомов Курс продажи доллара в Кыргызстане вернулся к отметке 78 сомов
В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области увеличили максимальный уровень цен на&nbsp;муку В Бишкеке и Чуйской области увеличили максимальный уровень цен на муку
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;9&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 апреля
Бизнес
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
13 апреля, понедельник
09:07
Бишкекчанин просит спилить аварийные деревья Бишкекчанин просит спилить аварийные деревья
09:05
Минздраву передали средства защиты на $200 тысяч
09:01
Минфин: Правительство привлекает не просто льготные кредиты, но и гранты
08:58
В Джалал-Абаде осужденный пытался покончить с собой. Суд назначил экспертизу
08:46
Тендер на приобретение химиопрепаратов проведет Минздрав
12 апреля, воскресенье
21:26
Apple и Google будут следить за контактами зараженных коронавирусом