Минфин: Правительство привлекает не просто льготные кредиты, но и гранты

Правительство привлекает не просто максимально льготные кредиты, но и сопровождением с грантами. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что на сегодня в стране практически весь бизнес приостановил свою деятельность. Это на значительном уровне отражается на исполнении республиканского бюджета. Идет выпадение по доходной части республиканского бюджета.

По итогам года недобор по доходам казны может составить более чем 30 миллиардов сомов.

При этом расходы республиканского бюджета могут увеличиться за счет дополнительных расходов, связанных с мероприятиями по борьбе с глобальной пандемией COVID-19.

«Министерство финансов принимает все необходимые меры для улучшения ситуации. Одной из таких мер является усиление работы по привлечению грантов и кредитов ведущих международных финансовых институтов, стран-доноров по максимально низким процентным ставкам и на возможно длительные сроки», — подчеркнули в Минфине.

При этом в ведомстве отметили, что ресурсы партнеров по развитию приемлемы для республики. К примеру, срок погашения по ресурсам Международного валютного фонда — 10 лет, Евразийского фонда стабилизации и развития — 20, Азиатского банка развития — 32 года, Всемирного банка — 38 лет. Процентные ставки также низкие. Средства Международного валютного фонда выдаются под 0,7 процента, Всемирного банка — под 0,75 процента, Азиатского банка развития — до 1 процента. При этом в условиях предоставляемых кредитов имеются различные льготные сроки.

«Привлечение льготного финансирования имеет решающее значение для развития страны. Финансирование привлекается для поддержки бюджета, борьбы с коронавирусом и поддержки бизнеса. Переговоры ведутся с более чем 15 партнерами по развитию. Часть кредитов будет направляться на развитие приоритетных отраслей экономики, на сельское хозяйство, водоснабжение, энергетику и на инфраструктурные проекты, которые в будущем будут содействовать экономическому росту. Следует отметить, что часть кредитов также пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса, на поддержку фермеров и сельских предпринимателей. В среднесрочной и долгосрочной перспективе создаются основы и база для последующего экономического роста. Министерство финансов с учетом ситуации будет стараться максимально эффективно управлять государственными финансами, строго контролировать все расходы республиканского бюджета», — заключили в Минфине.