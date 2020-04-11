В Кыргызстане посадят пшеницы на 5 тысяч гектаров больше, чем в 2018-м

В Кыргызстане появился большой спрос на семена пшеницы. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства и мелиорации Эркинбек Чодуев.

По его словам, такой спрос связан с пандемией коронавируса.

«В этом году посевов пшеницы намечается на 5 тысяч гектаров больше. Мы призываем фермеров к тому, чтобы ни одна сотка земли не осталась пустой. Практика показывает, что мы можем прокормить себя сами», — сказал Эркинбек Чодуев.

Он добавил, что 84 процента фермеров обеспечены семенами разных сельхозкультур.