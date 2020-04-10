Глава МВФ предрекла худший экономический кризис за сто лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в 2020 году мировое сообщество ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии.

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По ее словам, из-за пандемии коронавируса экономика вынуждена столкнуться с «невиданным» ранее кризисом.

«COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, которых не было на нашей памяти», — сказала Кристалина Георгиева.

Она заметила, что человечеству пока непонятно, насколько глубоким и продолжительным будет этот спад. «Однако уже сейчас ясно, что рост мировой экономики в 2020-м станет резко отрицательным», — добавила глава МВФ.