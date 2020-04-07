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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстан поступил первый транш кредита от МВФ

Первые средства от Международного валютного фонда поступили в Кыргызстан 31 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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По его словам, в общей сложности МВФ выделит $120,9 миллиона на покрытие бюджетных расходов и борьбу с коронавирусом.

«Бюджетные расходы сокращены. Ведется политика жесткой экономии. В первую очередь бюджетные расходы касаются социальной сферы. Это выплаты пенсий, зарплат и пособий. Второстепенные расходы отменены», — сказал Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149376/
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