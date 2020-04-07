Нацбанк дал указание обеспечить все банкоматы наличкой

Все банкоматы страны должны быть в полном объеме обеспечены наличностью. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, отдельно проведена работа с государственными «РСК Банком» и «Айыл Банком». Им предоставлены спецпропуска для проезда инкассаторских машин.

Ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов обратил внимание на то, что жители окраин столицы не могут снять деньги в банкоматах. Им приходится ездить в центр. Чиновник поручил провести работу с коммерческими банками для решения проблемы.