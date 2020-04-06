В Бишкеке подорожали хлеб, сахар и картофель

В Бишкеке и Чуйской области увеличили максимальный уровень цен на социально значимые продукты. Об этом сообщило Госагентство антимонопольного регулирования.
Подорожали хлеб, сахар и картофель. Хлеб на 1 сом — с 39 до 40, сахар на 3 сома — с 40 до 43, а картофель на 15 сомов — с 25 до 40.
Максимальный уровень цен (за 1 килограмм/1 литр) теперь выглядит так:
- мука — 30,5 (I сорт) и 23 (II сорт) сома;
- молоко местного производства — 50 сомов (2,5 процента жирности);
- масло растительное — 90 сомов;
- масло сливочное — 350 (продукция Чуйской области) и 410 (продукция Таласской области) сомов;
- мясо — 360 (говядина и баранина) и 290 (свинина) сомов;
- сахар — 43 сома;
- макаронные изделия — 50 сомов;
- яйца куриные — 80 сомов (10 штук);
- картофель — 40 сомов;
- рис — 85 (местный) и 90 (импортный) сомов.
ерриториальных подразделений ежедневно проводят мониторинг предельного уровня цен на социально значимые продукты питания.