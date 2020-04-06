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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке подорожали хлеб, сахар и картофель

В Бишкеке и Чуйской области увеличили максимальный уровень цен на социально значимые продукты. Об этом сообщило Госагентство антимонопольного регулирования.

Подорожали хлеб, сахар и картофель. Хлеб на 1 сом — с 39 до 40, сахар на 3 сома — с 40 до 43, а картофель на 15 сомов — с 25 до 40.

Максимальный уровень цен (за 1 килограмм/1 литр) теперь выглядит так:

  • мука — 30,5 (I сорт) и 23 (II сорт) сома;
  • молоко местного производства — 50 сомов (2,5 процента жирности);
  • масло растительное — 90 сомов;
  • масло сливочное — 350 (продукция Чуйской области) и 410 (продукция Таласской области) сомов;
  • мясо — 360 (говядина и баранина) и 290 (свинина) сомов;
  • сахар — 43 сома;
  • макаронные изделия — 50 сомов;
  • яйца куриные — 80 сомов (10 штук);
  • картофель — 40 сомов;
  • рис — 85 (местный) и 90 (импортный) сомов.

В Госантимонопольном агентстве напоминают, что это окончательные расценки и искусственное их завышение карается законом. Инспекторы территориальных подразделений ежедневно проводят мониторинг предельного уровня цен на социально значимые продукты питания.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149251/
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