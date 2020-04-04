13:15
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Экономика

Расширен перечень товаров, которые можно беспошлинно завозить в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил перечень товаров критического импорта. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По его данным, решение принято для минимизации негативных экономических последствий распространения коронавируса и недопущения дефицита социально значимых товаров в странах ЕАЭС. Товары критического импорта освобождаются от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства Евразийского экономического союза с 1 апреля по 30 июня 2020 года включительно.

В перечень товаров вошли картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис длиннозерный, гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского питания, а также эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки.

Помимо этого, расширен список товаров, используемых для производства лекарств, а также товаров медицинского назначения. В него включены термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники. Их ввоз с 16 марта по 30 сентября 2020 года осуществляется беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения таких товаров.

«Мы в считанные дни отработали перечни совместно с правительствами стран и уполномоченными национальными ведомствами. Необходимо учитывать изменение спроса как населения, так и медицинских организаций. Важно оперативно реагировать на новые вызовы», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Совет ЕЭК приняла решение о временном упрощении порядка использования сертификатов происхождения формы «А», выдаваемых развивающимися и наименее развитыми странами. Это позволит на протяжении шести месяцев использовать бумажную или электронную копию сертификатов и не представлять при таможенном декларировании их оригиналы.

По мнению Андрея Слепнева, «принятая мера позволит оперативно адаптировать применение Единой системы тарифных преференций ЕАЭС к непростым условиям, сложившимся в связи с распространением коронавирусной инфекции, что, несомненно, поддержит преференциальный товарооборот с нуждающимися в экономической помощи странами и упростит процедуру таможенного оформления таких товаров». 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149139/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
В Турции более 300 граждан Кыргызстана оказались в трудном положении
Налоговая сняла ограничение на повторное получение серий и номеров счетов-фактур
Еще три человека вылечили от коронавируса в Кыргызстане
В Бишкеке с начала режима чрезвычайного положения произошло 15 аварий
Размер компенсации для врачей, заразившихся коронавирусом, еще не определили
ВОЗ: Маски не гарантируют защиту от коронавируса и здоровым людям не нужны
Обеспечены ли кыргызстанцы продуктами и насколько их хватит? Опрос
Заразившиеся коронавирусом медики работали в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде
В Кыргызстане шесть человек, зараженных коронавирусом, находятся в реанимации
В Бишкеке увеличат количество мобильных медбригад для выявления коронавируса
Популярные новости
Компания &laquo;Акун&raquo; остановила производство муки. Не&nbsp;дают пропуска рабочим Компания «Акун» остановила производство муки. Не дают пропуска рабочим
Борьба с&nbsp;коронавирусом. Как не&nbsp;убить бизнес и&nbsp;экономику в&nbsp;Кыргызстане Борьба с коронавирусом. Как не убить бизнес и экономику в Кыргызстане
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Ожидается падение экспорта, импорта и&nbsp;переводов Коронавирус в Кыргызстане. Ожидается падение экспорта, импорта и переводов
Тигран Погосян о&nbsp;помощи МВФ и&nbsp;влиянии коронавируса на&nbsp;экономику Кыргызстана Тигран Погосян о помощи МВФ и влиянии коронавируса на экономику Кыргызстана
Бизнес
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
4 апреля, суббота
13:10
Расширен перечень товаров, которые можно беспошлинно завозить в ЕАЭС Расширен перечень товаров, которые можно беспошлинно за...
13:01
В борьбе с болезнями. На что потратят $26,4 миллиона от Глобального фонда
12:51
Доллар в Кыргызстане немного подешевел
12:48
В Турции более 300 граждан Кыргызстана оказались в трудном положении
12:45
В Бишкеке водители, которые стоят в очереди на блокпостах, нашли развлечение