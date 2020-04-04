Расширен перечень товаров, которые можно беспошлинно завозить в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил перечень товаров критического импорта. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По его данным, решение принято для минимизации негативных экономических последствий распространения коронавируса и недопущения дефицита социально значимых товаров в странах ЕАЭС. Товары критического импорта освобождаются от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства Евразийского экономического союза с 1 апреля по 30 июня 2020 года включительно.

В перечень товаров вошли картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис длиннозерный, гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского питания, а также эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки.

Помимо этого, расширен список товаров, используемых для производства лекарств, а также товаров медицинского назначения. В него включены термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники. Их ввоз с 16 марта по 30 сентября 2020 года осуществляется беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения таких товаров.

«Мы в считанные дни отработали перечни совместно с правительствами стран и уполномоченными национальными ведомствами. Необходимо учитывать изменение спроса как населения, так и медицинских организаций. Важно оперативно реагировать на новые вызовы», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Совет ЕЭК приняла решение о временном упрощении порядка использования сертификатов происхождения формы «А», выдаваемых развивающимися и наименее развитыми странами. Это позволит на протяжении шести месяцев использовать бумажную или электронную копию сертификатов и не представлять при таможенном декларировании их оригиналы.

По мнению Андрея Слепнева, «принятая мера позволит оперативно адаптировать применение Единой системы тарифных преференций ЕАЭС к непростым условиям, сложившимся в связи с распространением коронавирусной инфекции, что, несомненно, поддержит преференциальный товарооборот с нуждающимися в экономической помощи странами и упростит процедуру таможенного оформления таких товаров».