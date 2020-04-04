Налоговая сняла ограничение на повторное получение серий и номеров счетов-фактур

Сняты ограничения на повторное получение в течение месяца серий и номеров счетов-фактур. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Читайте по теме Борьба с коронавирусом. Как не убить бизнес и экономику в Кыргызстане

По ее данным, ограничения сняты при получении счетов-фактур через личный кабинет налогоплательщика на сайте ГНС без посещения Налоговой службы. Это сделано для минимизации посещения налоговых органов субъектами предпринимательства в период объявленного на территории страны режима чрезвычайной ситуации, а в некоторых регионах – чрезвычайного положения. Кроме того, учтены пожелания бизнеса, общественности и депутатов парламента.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, один человек умер, девять излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.