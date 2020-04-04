12:40
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Экономика

Налоговая сняла ограничение на повторное получение серий и номеров счетов-фактур

Сняты ограничения на повторное получение в течение месяца серий и номеров счетов-фактур. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Читайте по теме
Борьба с коронавирусом. Как не убить бизнес и экономику в Кыргызстане

По ее данным, ограничения сняты при получении счетов-фактур через личный кабинет налогоплательщика на сайте ГНС без посещения Налоговой службы. Это сделано для минимизации посещения налоговых органов субъектами предпринимательства в период объявленного на территории страны режима чрезвычайной ситуации, а в некоторых регионах – чрезвычайного положения. Кроме того, учтены пожелания бизнеса, общественности и депутатов парламента.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, один человек умер, девять излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149133/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Еще три человека вылечили от коронавируса в Кыргызстане
В Бишкеке с начала режима чрезвычайного положения произошло 15 аварий
Размер компенсации для врачей, заразившихся коронавирусом, еще не определили
ВОЗ: Маски не гарантируют защиту от коронавируса и здоровым людям не нужны
Обеспечены ли кыргызстанцы продуктами и насколько их хватит? Опрос
Заразившиеся коронавирусом медики работали в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде
В Кыргызстане шесть человек, зараженных коронавирусом, находятся в реанимации
В Бишкеке увеличат количество мобильных медбригад для выявления коронавируса
Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось почти на 84 тысячи человек
В Кыргызстане девять врачей заразились коронавирусом
Популярные новости
Компания &laquo;Акун&raquo; остановила производство муки. Не&nbsp;дают пропуска рабочим Компания «Акун» остановила производство муки. Не дают пропуска рабочим
Борьба с&nbsp;коронавирусом. Как не&nbsp;убить бизнес и&nbsp;экономику в&nbsp;Кыргызстане Борьба с коронавирусом. Как не убить бизнес и экономику в Кыргызстане
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Ожидается падение экспорта, импорта и&nbsp;переводов Коронавирус в Кыргызстане. Ожидается падение экспорта, импорта и переводов
Тигран Погосян о&nbsp;помощи МВФ и&nbsp;влиянии коронавируса на&nbsp;экономику Кыргызстана Тигран Погосян о помощи МВФ и влиянии коронавируса на экономику Кыргызстана
Бизнес
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
4 апреля, суббота
12:34
Пишите письма. Депутаты будут собирать жалобы на действия госорганов Пишите письма. Депутаты будут собирать жалобы на действ...
12:30
Премьер-министр повез в Ошскую область гуманитарную помощь
12:16
Налоговая сняла ограничение на повторное получение серий и номеров счетов-фактур
12:11
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 апреля
12:10
Еще три человека вылечили от коронавируса в Кыргызстане