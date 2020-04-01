Нацбанк: Рост цен в Кыргызстане может составить 7 процентов

Национальный банк прогнозирует временное ускорение инфляции в текущем году с приближением ее среднего значения к целевому ориентиру денежно-кредитной политики в 5-7 процентов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что на 20 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 4,9 процента. Повышение отмечается главным образом на продовольственную группу товаров.

Отметим, что специалисты Международного валютного фонда называют большую цифру. Они ожидают, что средний показатель инфляции из-за коронавируса повысится до 11 процентов.