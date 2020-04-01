12:09
USD 82.20
EUR 90.25
RUB 1.04
Экономика

Нацбанк: Рост цен в Кыргызстане может составить 7 процентов

Национальный банк прогнозирует временное ускорение инфляции в текущем году с приближением ее среднего значения к целевому ориентиру денежно-кредитной политики в 5-7 процентов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что на 20 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 4,9 процента. Повышение отмечается главным образом на продовольственную группу товаров.

Отметим, что специалисты Международного валютного фонда называют большую цифру. Они ожидают, что средний показатель инфляции из-за коронавируса повысится до 11 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148750/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
Режим ЧС на Иссык-Куле. Милиция проверяет рынки и торговые точки
Мука в Бишкеке есть. Финпол будет жестко пресекать искусственное повышение цен
Пандемия коронавируса. В правительстве признали, что цены на продукты растут
Высокие цены на продукты. В акимиатах Бишкека созданы группы реагирования
Определено ограничение по цене еще на 10 наименований продуктов питания
Завышение цен на муку выявили сотрудники Финпола в Бишкеке
В парламенте предлагают объявить спекулянтов врагами народа и задерживать
Правительство установит государственное регулирование цены на муку
Иса Омуркулов озаботился ценами на лекарства в аптеках: очень дорого
Неутешительный прогноз. Цены в 2020 году в Кыргызстане будут только расти
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке можно купить почти в&nbsp;шесть раз меньше картофеля, чем в&nbsp;Москве В Бишкеке можно купить почти в шесть раз меньше картофеля, чем в Москве
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;29&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 марта
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;30&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 марта
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;28&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 марта
Бизнес
Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска
Новейшие технологии в&nbsp;лучевой терапии: опыт лечения рака в&nbsp;ACIBADEM Новейшие технологии в лучевой терапии: опыт лечения рака в ACIBADEM
Получаете зарплату на&nbsp;карту &laquo;Элкарт&raquo;? Пользуйтесь &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Получаете зарплату на карту «Элкарт»? Пользуйтесь «Элкарт Мобайл»
10&nbsp;тонн муки и&nbsp;дезинфицирующие средства: &laquo;Чаарат Заав&raquo; помогает Чаткалу 10 тонн муки и дезинфицирующие средства: «Чаарат Заав» помогает Чаткалу
1 апреля, среда
12:03
Государственным каналам никто не верит. Депутаты против ограничения работы СМИ Государственным каналам никто не верит. Депутаты против...
12:00
Режим ЧС в стране. Как живут села Чуйской области и кто их проверяет
11:57
Ввести режим ЧП на территории всей страны предлагают в парламенте Кыргызстана
11:47
Полным бардаком назвала работу комендатуры Бишкека депутат парламента
11:38
Нацбанк: Рост цен в Кыргызстане может составить 7 процентов