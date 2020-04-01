08:31
USD 82.20
EUR 90.25
RUB 1.04
Экономика

Национальный банк оставил без изменений учетную ставку

Правление Национального банка решило сохранить учетную (ключевую) ставку на уровне 5 процентов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Распространение в мире пандемии COVID-19 и резкое снижение мировых цен на нефть существенно изменили с начала марта 2020-го ситуацию во внешней среде. Наблюдаются замедление мировой экономики, высокая волатильность мировых цен на товарно-сырьевых и финансовых рынках и ослабление валюты стран — основных торговых партнеров.

Воздействие внешнеэкономических условий вместе с закрытием границ привело к определенным ограничениям экономической активности в Кыргызстане.

«На этом фоне умеренный рост ВВП республики, который наблюдался в течение января-февраля на уровне 4,3 процента, может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы», — говорится в сообщении.

Решения по ключевой ставке принимаются с учетом фактического уровня и прогнозируемой динамики инфляции относительно целевого ориентира 5-7 процентов в среднесрочном периоде. Воздействие замедления мировой и региональной экономики окажет существенное влияние на экономику КР в течение этого года, снизив внутренний спрос.

«Учитывая внутренние и внешние условия, а также прогнозную динамику инфляционных процессов в среднесрочном периоде, Нацбанк принял решение сохранить размер учетной ставки. Финансовый регулятор на постоянной основе оценивает факторы воздействия на ценовую и финансовую стабильность и в зависимости от экономической ситуации будет принимать соответствующие меры денежно-кредитной политики», — отмечается в сообщении.

Следующее заседание правления НБ КР по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 мая.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148705/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Впервые за 9 месяцев Нацбанк Кыргызстана повысил размер учетной ставки
Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк КР сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк сохранил учетную ставку в 4,25 процента
Национальный банк сохранил размер учетной ставки в 4,25 процента
Национальный банк Кыргызстана снизил размер учетной ставки до 4,25 процента
Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 4,5 процента
Учетная ставка Национального банка изменилась впервые за восемь месяцев
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке можно купить почти в&nbsp;шесть раз меньше картофеля, чем в&nbsp;Москве В Бишкеке можно купить почти в шесть раз меньше картофеля, чем в Москве
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;29&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 марта
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;30&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 марта
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;28&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 марта
Бизнес
Получаете зарплату на&nbsp;карту &laquo;Элкарт&raquo;? Пользуйтесь &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Получаете зарплату на карту «Элкарт»? Пользуйтесь «Элкарт Мобайл»
10&nbsp;тонн муки и&nbsp;дезинфицирующие средства: &laquo;Чаарат Заав&raquo; помогает Чаткалу 10 тонн муки и дезинфицирующие средства: «Чаарат Заав» помогает Чаткалу
До&nbsp;12&nbsp;процентов в&nbsp;год&nbsp;&mdash; копите с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; До 12 процентов в год — копите с «Бакай Банком»
Обучайтесь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; со&nbsp;смартфона бесплатно даже при нулевом балансе Обучайтесь в «Мой О!» со смартфона бесплатно даже при нулевом балансе
1 апреля, среда
08:16
Национальный банк оставил без изменений учетную ставку Национальный банк оставил без изменений учетную ставку
08:01
Никакой информации, ничего не знают. Наталья Никитенко раскритиковала чиновников
07:45
Предоставить списки нуждающихся, не стоящих на учете, просят домкомов в Бишкеке
07:28
В Сулюкте отец убил пьяного сына. Он приговорен к 10 годам тюрьмы
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
31 марта, вторник
23:54
Уимблдон-2020 отменен из-за коронавируса. Впервые с 1945 года
23:15
Чиновник, назначенный с нарушениями, не уволен. Адвокат возмущен
22:49
Смартфон Huawei P40 Pro возглавил рейтинг DxOMark
22:17
Издана книга о кыргызстанцах, воевавших в Великую Отечественную войну
21:26
Режим ЧП в Бишкеке. Водители ездят в сквере «Физкультурный»