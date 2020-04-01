Национальный банк оставил без изменений учетную ставку

Правление Национального банка решило сохранить учетную (ключевую) ставку на уровне 5 процентов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Распространение в мире пандемии COVID-19 и резкое снижение мировых цен на нефть существенно изменили с начала марта 2020-го ситуацию во внешней среде. Наблюдаются замедление мировой экономики, высокая волатильность мировых цен на товарно-сырьевых и финансовых рынках и ослабление валюты стран — основных торговых партнеров.

Воздействие внешнеэкономических условий вместе с закрытием границ привело к определенным ограничениям экономической активности в Кыргызстане.

«На этом фоне умеренный рост ВВП республики, который наблюдался в течение января-февраля на уровне 4,3 процента, может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы», — говорится в сообщении.

Решения по ключевой ставке принимаются с учетом фактического уровня и прогнозируемой динамики инфляции относительно целевого ориентира 5-7 процентов в среднесрочном периоде. Воздействие замедления мировой и региональной экономики окажет существенное влияние на экономику КР в течение этого года, снизив внутренний спрос.

«Учитывая внутренние и внешние условия, а также прогнозную динамику инфляционных процессов в среднесрочном периоде, Нацбанк принял решение сохранить размер учетной ставки. Финансовый регулятор на постоянной основе оценивает факторы воздействия на ценовую и финансовую стабильность и в зависимости от экономической ситуации будет принимать соответствующие меры денежно-кредитной политики», — отмечается в сообщении.

Следующее заседание правления НБ КР по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 мая.