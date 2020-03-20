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Экономика

Цифра дня. До 25 миллионов человек могут потерять работу из-за коронавируса

Фото из интернета. Из-за пандемии коронавируса от 5,3 миллиона до 24,7 миллиона человек в мире могут потерять работу

Экономический кризис и ситуация на рынке труда, вызванные пандемией COVID-19, могут привести к росту безработных почти на 25 миллионов человек по всему миру. Об этом говорится в докладе Международной организации труда.

МОТ призывает к срочным, широкомасштабным и скоординированным мерам в трех основных направлениях:

  • защита сотрудников на рабочем месте;
  • стимулирование экономики и занятости;
  • поддержка рабочих мест и доходов.

Эти меры включают расширение социальной защиты, поддержку удержания сотрудников (то есть предоставление кратковременной работы, оплачиваемого отпуска, другие субсидии) и финансовые, налоговые льготы, в том числе для микро-, малых и средних предприятий.

Кроме того, в докладе предлагают применять меры фискальной и денежно-кредитной политики, а также кредитование и финансовую поддержку конкретных секторов экономики.

Основываясь на различных сценариях влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП, Международная организация труда считает, что работы могут лишиться от 5,3 миллиона до 24,7 миллиона человек.

Для сравнения, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов привел к росту армии безработных на 22 миллиона человек.

МОТ ожидает, что показатели неполной занятости также вырастут, поскольку экономические последствия вспышки вируса приводят к сокращению рабочего времени и заработной платы.

Уровень самозанятости в развивающихся странах, которая часто служит для смягчения последствий изменений, на этот раз может не сработать из-за введенных ограничений на передвижение людей и товаров.

Потери доходов работников к концу 2020-го могут составить от $860 миллиардов до $3,4 триллиона.

Это приведет к снижению потребления товаров и услуг, что в свою очередь повлияет на перспективы роста бизнеса и экономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147245/
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