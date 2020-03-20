Цифра дня. До 25 миллионов человек могут потерять работу из-за коронавируса

Экономический кризис и ситуация на рынке труда, вызванные пандемией COVID-19, могут привести к росту безработных почти на 25 миллионов человек по всему миру. Об этом говорится в докладе Международной организации труда.
МОТ призывает к срочным, широкомасштабным и скоординированным мерам в трех основных направлениях:
- защита сотрудников на рабочем месте;
- стимулирование экономики и занятости;
- поддержка рабочих мест и доходов.
Эти меры включают расширение социальной защиты, поддержку удержания сотрудников (то есть предоставление кратковременной работы, оплачиваемого отпуска, другие субсидии) и финансовые, налоговые льготы, в том числе для микро-, малых и средних предприятий.
Кроме того, в докладе предлагают применять меры фискальной и денежно-кредитной политики, а также кредитование и финансовую поддержку конкретных секторов экономики.
Основываясь на различных сценариях влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП, Международная организация труда считает, что работы могут лишиться от 5,3 миллиона до 24,7 миллиона человек.
Для сравнения, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов привел к росту армии безработных на 22 миллиона человек.
МОТ ожидает, что показатели неполной занятости также вырастут, поскольку экономические последствия вспышки вируса приводят к сокращению рабочего времени и заработной платы.
Уровень самозанятости в развивающихся странах, которая часто служит для смягчения последствий изменений, на этот раз может не сработать из-за введенных ограничений на передвижение людей и товаров.
Потери доходов работников к концу 2020-го могут составить от $860 миллиардов до $3,4 триллиона.
Это приведет к снижению потребления товаров и услуг, что в свою очередь повлияет на перспективы роста бизнеса и экономики.