В Кыргызстане определили предельную цену на муку двух сортов

В Кыргызстане определили ограничение по цене на муку первого и второго сортов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По данным Государственного агентства антимонопольного регулирования, проведен анализ в разрезе всех регионов страны. По его итогам определен максимальный уровень оптовых и розничных цен на муку первого и второго сортов за килограмм.

За исключением муки мелкотоварной, расфасованной в заводской бумажной упаковке, торговцы не имеют права продавать муку выше установленных цен. Нарушители ограничения будут привлекаться к административной ответственности согласно Кодексу о нарушениях Кыргызской Республики.

Напомним, в правительстве Кыргызстана утвердили перечень из 11 видов товаров, на которые распространят государственное регулирование цен. В ближайшие дни определят максимальную стоимость сахара, хлеба и растительного масла.

Ранее в Кыргызстане люди в панике стали закупать продукты, а отдельные магазины и продавцы начали спекуляции на стоимости товаров.