16:46
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Экономика

В Кыргызстане определили предельную цену на муку двух сортов

В Кыргызстане определили ограничение по цене на муку первого и второго сортов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По данным Государственного агентства антимонопольного регулирования, проведен анализ в разрезе всех регионов страны. По его итогам определен максимальный уровень оптовых и розничных цен на муку первого и второго сортов за килограмм.

За исключением муки мелкотоварной, расфасованной в заводской бумажной упаковке, торговцы не имеют права продавать муку выше установленных цен. Нарушители ограничения будут привлекаться к административной ответственности согласно Кодексу о нарушениях Кыргызской Республики.

Читайте по теме
Цены на базарах, подростки в клубах, мэр с инспекцией. В Бишкеке прошел рейд

Напомним, в правительстве Кыргызстана утвердили перечень из 11 видов товаров, на которые распространят государственное регулирование цен. В ближайшие дни определят максимальную стоимость сахара, хлеба и растительного масла.  

Ранее в Кыргызстане люди в панике стали закупать продукты, а отдельные магазины и продавцы начали спекуляции на стоимости товаров. 

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146792/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Завышение цен на муку выявили сотрудники Финпола в Бишкеке
Финпол выявляет торговцев, которые завышают цены на продукты
В парламенте предлагают объявить спекулянтов врагами народа и задерживать
В октябре мука высшего сорта подорожала на 1,42 сома, или на 3,8 процента
Товары из Эквадора появятся в странах ЕАЭС
Казахстан остается основным потребителем товаров из Кыргызстана
Кыргызские товары исчезли с полок магазинов Алматы
Электроприборы в ЕАЭС станут экономнее на 35-40 процентов
Готов ли Кыргызстан к новым техрегламентам ЕАЭС, рассказали в Минэкономики
Вступление Кыргызстана в ЕАЭС не привело к повышению цен
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане могут ввести налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса В Кыргызстане могут ввести налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 марта
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;16&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 марта
В&nbsp;Кыргызстане самый низкий уровень госдолга на&nbsp;душу населения среди стран ЕАЭС В Кыргызстане самый низкий уровень госдолга на душу населения среди стран ЕАЭС
Бизнес
Конкурс для школьников от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: призовой фонд&nbsp;&mdash; 55&nbsp;тысяч сомов! Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; временно изменяет порядок проведения пресс-конференций ИА «24.kg» временно изменяет порядок проведения пресс-конференций
Одно из&nbsp;отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к&nbsp;Всемирной паутине Одно из отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к Всемирной паутине
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
17 марта, вторник
16:34
В Кыргызстане определили предельную цену на муку двух сортов В Кыргызстане определили предельную цену на муку двух с...
16:01
Школьный карантин. Правила безопасности, если ребенок дома один
15:57
Цены на базарах, подростки в клубах, мэр с инспекцией. В Бишкеке прошел рейд
15:44
Суд по Историческому музею. Сапар Исаков отказался явиться на допрос
15:40
Кыргызстанцы не могут вернуться домой из-за ограничений на границе