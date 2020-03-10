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Экономика

Цифра дня. 149,6 тысячи налогоплательщиков сдали ЕНД

На 10 марта 2020 года Единую налоговую декларацию представили 149 тысяч 611 налогоплательщиков. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Отмечается, что ЕНД представили 44 тысячи 474 юридических лица, 57 тысяч 607 индивидуальных предпринимателей, 20 тысяч 258 физических лиц, 6 тысяч 16 физических лиц, не имеющих облагаемых доходов, а также 21 тысяча 256 государственных и муниципальных служащих.

Физические лица до 1 апреля обязаны представить Единую налоговую декларацию. До этого срока ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, владельцы транспортных средств, налогооблагаемого недвижимого имущества (дом, квартира) и земельного участка (за исключением приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145993/
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