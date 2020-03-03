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Экономика

В Кыргызстане стартовал второй этап приема деклараций

Стартовал второй этап кампании по приему Единой налоговой декларации. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, прием ЕНД продлится до 1 апреля 2020 года. За это время декларацию должны сдать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков). ЕНД также обязаны представить крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Напомним, что вчера, 2 марта, истек срок представления Единой налоговой декларации юридическими лицами.

Более подробную информацию о сдаче декларации можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 1240 или на сайте ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145374/
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