Из-за коронавируса богатейшие люди мира потеряли $139 миллиардов за один день

Самые богатые люди мира потеряли вчера $139 миллиардов из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Это крупнейшие потери для людей из рейтинга Bloomberg с октября 2016 года, когда издание начало вести подобные наблюдения.

Генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились более $4,8 миллиарда каждый.

Владелец Zara Амансио Отрега потерял $4 миллиарда, а Марк Цукерберг — $3,48 миллиарда. Состояние остальных миллиардеров из первой десятки снизилось минимум на $2,3 миллиарда.

Читайте по теме Как коронавирус и закрытые границы с Китаем влияют на Кыргызстан

Американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник упали более чем на 3 процента. Инвесторы обеспокоены масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира.

На сегодня общее число заразившихся вирусом достигло 80 тысяч 146 человек. За сутки показатель вырос на 989 человек. В том числе от вируса умерли 2 тысячи 699 человек, а выздоровели 27 тысяч 563.

В Кыргызстане подтвержденных случаев коронавируса нет. Однако сегодня, кроме граждан, приезжающих из Китая, обязательный карантин ввели и для тех, кто прибывает из Южной Кореи, Италии, Ирана и Японии.