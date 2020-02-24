Единую налоговую декларацию до конца недели будут принимать до полуночи

Налоговые органы страны с сегодняшнего дня перешли на специальный режим работы по приему Единой налоговой декларации. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, это делается для полного и всестороннего оказания помощи налогоплательщикам. В соответствии с установленным графиком, который будет действовать до 1 марта 2020 года, сотрудники территориальных налоговых органов будут принимать декларацию до полуночи как в будние, так и в выходные дни.

Налогоплательщики, которые не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее после 18.00 вплоть до полуночи в выходные дни с 9.00 до 00.00.

Напомним, что до 1 марта Единую налоговую декларацию должны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызстана с образованием постоянного учреждения.