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Экономика

У юридических лиц осталось шесть дней на представление декларации

У юридических лиц осталось шесть дней на представление Единой налоговой декларации. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

В ведомстве напомнили, что до 1 марта текущего года ЕНД должны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызстана с образованием постоянного учреждения.

До 1 апреля налоговую декларацию обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/144481/
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